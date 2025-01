Rijeka počela pripreme, došao i Niko Galešić. Sportski direktor: 'Rekao mi je da ne želi otići...'

Momčad Rijeke, lidera HNL-a, prva se okupila u novoj godini za početak priprema uoči nastavka prvenstva zakazanoga za tri tjedna. Radomir Đalović ima neka otvorena pitanja oko kadra, prije svega zbog izvjesnog odlaska Nike Galešića u Dinamo i mogućega Lindona Selahija, ali ne gubi vjeru u nastavak borbe za titulu.

Sportski direktor Darko Raić-Sudar rekao je kako je razgovarao s Galešićem i kako još ništa s Dinamom nije dogovoreno. Prema informacijama 24sata, stoper će u petak obaviti liječnički pregled u Zagrebu i potpisati ugovor, a Dinamo će ga platiti tri milijuna eura i odreći se 50 posto cifre od buduće prodaje svoga bivšeg igrača Nike Jankovića. No prije toga mora potpisati raskid ugovora s Rijekom.

- Svašta se provlači po medijima, ali Niko je tu s nama. Došao je na prozivku kao i svi drugi igrači na prozivku. Nemamo se što lagati, bilo je kontakata s Dinamom, hoće li se to završiti vidjet ćemo. Trebaju se zadovoljiti strana kluba i igrača da bi se transfer napravio. Niko mi je danas rekao: "Kako bude, bit će. Ja sam ovdje i spreman sam". Dečko ima ambicije u životu, imao je ponuda, ali ne želi otići iz Rijeke da ostanu neki repovi. Želi da bude sve OK - kazao je Raić-Sudar i dodao kako bi se sve trebalo razriješiti u iduća dva do tri dana.

Rijeka ima isti broj bodova kao i Hajduk uz bolju gol-razliku i sedam više od Dinama.

- Imali smo dobar period uz onu završnicu, napravili smo ozbiljan rezultat, na prvom smo mjestu. Drugi dio sigurno će biti teži i zahtjevniji, ali gledamo sebe, imamo svoj put. Pokušat ćemo biti na tragu dobrih igara i rezultata kao i dosad - rekao je Đalović.

Konkurenti se pojačavaju, prije svega Dinamo.

- Oni dovode igrače zato što su im potrebni. Nama je bitno da zadržimo većinu i, u slučaju da nam neki igrač ode, da se popunimo. Imamo dobar kadar i to smo pokazali u prvom dijelu. Očigledno imamo još rezerve - rekao je Đalović.

Foto: Nel Pavletić/pixsell

- Kratke su pripreme, deset dana je bila pauza. Naglasak je na nekim stvarima koje smo loše radili, na završnici i još nekim stvarima. U zadnjoj utakmici protiv Slaven Belupa igrali smo odlično, ali imali i dosta nedostataka zbog igrača koji nisu mogli igrati, ali su ostali igrači odgovorili izvrsno i to mi daje snagu i vjeru da će nam ti drugi igrači moći još više pomoći.

Na pripremama se pojavio i donedavni stoper Gorice Petar Raguž (18), inače bivši kapetan u mlađim uzrasnim kategorijama plavih.

- Mlad je igrač kojega smo uzeli za juniorsku momčad, ali će krenuti s nama pa ćemo vidjeti. Svi igrači su zdravi i spremni za početak priprema.

Raić-Sudar je podvukao:

- Naravno da su očekivanja velika. Rijeka je imala jako dobru kalendarsku godinu.

Foto: Nel Pavletić/pixsell

Bijeli će u Rijeci boraviti do 12. siječnja i pritom odigrati jednu pripremnu utakmicu protiv još nepoznatog protivnika u srijedu ili četvrtak, a nakon toga čeka ih središnji petodnevni dio priprema u Čatežu u Sloveniji i utakmice protiv Radomlja (14. siječnja), Sturma (17. siječnja) i Hartberga (18. siječnja).

Nastavak prvenstva zakazan je za 26. siječnja, kad Rijeka dočekuje Lokomotivu (15 sati), a tjedan dana poslije gostuje kod Varaždina.