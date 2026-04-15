VEZNJAK S KOSOVA

Rijeka pronašla prvo pojačanje?

Piše Petar Božičević,
Foto: Nderim Kaceli/DPA

Etnik Brruti je nastupao za mlađe selekcije Kosova, ali od prošle sezone je nastupao za albansku U-21 reprezentaciju

Etnik Brruti (22) s Kosova trebao bi pojačati Rijeku iduće sezone. Istječe mu ugovor s kosovskim klubom Mališeva i na Rujevicu bi trebao doći bez odštete, piše CNA

Radi se o veznom igraču vrijednom 550.000 eura prema Transfermarktu, a ove sezone je u kosovskom prvenstvu zabio šest golova, uz četiri asistencije. Zanimljivo, menadžer mu je Eros Grezda, bivši igrač Osijeka, Lokomotiva, Rudeša i Šibenika. 

Iako je nastupao za mlađe selekcije Kosova, od prošle je godine albanske U-21 reprezentacije, a dobiva i pozive za seniorsku vrstu. 

