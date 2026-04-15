Etnik Brruti je nastupao za mlađe selekcije Kosova, ali od prošle sezone je nastupao za albansku U-21 reprezentaciju
VEZNJAK S KOSOVA
Rijeka pronašla prvo pojačanje?
Etnik Brruti (22) s Kosova trebao bi pojačati Rijeku iduće sezone. Istječe mu ugovor s kosovskim klubom Mališeva i na Rujevicu bi trebao doći bez odštete, piše CNA.
Radi se o veznom igraču vrijednom 550.000 eura prema Transfermarktu, a ove sezone je u kosovskom prvenstvu zabio šest golova, uz četiri asistencije. Zanimljivo, menadžer mu je Eros Grezda, bivši igrač Osijeka, Lokomotiva, Rudeša i Šibenika.
Iako je nastupao za mlađe selekcije Kosova, od prošle je godine albanske U-21 reprezentacije, a dobiva i pozive za seniorsku vrstu.
