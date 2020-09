Rijeka u 3. pretkolu protiv kluba koji je osnovan prije 8 godina!

<p><strong>Rijeka</strong> će se u Europsku ligu uključiti u 3. pretkolu, a danas su saznali svog protivnika. Riječani će sljedeći četvrtak na Rujevici ugostiti ukrajinski <strong>Kolos Kovalivku</strong> koji je iznenadio grčki Aris u gostima i izbacio ga s 2-1.</p><p>Ako nikada niste čuli za ovaj klub, nemojte biti ljuti na sebe. Ni Ukrajinci nisu za njih znali do 2019. godine kada su prvi put ušli u prvu ligu.</p><p>No o kome se zapravo radi? Kolos je klub poznat samo pravim nogometnim zaljubljenicima koji prate i ukrajinsku ligu, a osnovani su 2012. godine. Do 2015. godine bili su amaterska momčad koja se natjecala u nižim ligama te osvajala naslove u Kijevskoj oblasti.</p><p>Te godine završili su treći u ukrajinskoj amaterskoj ligi, a onda odlučili prijeći u profesionalce. To se dogodilo u sezoni 2016/2017, a glavni cilj bio je ostanak u ligi. To su i napravili pa dvije godine zaredom završili na petom mjestu, sve do 2019. godine kada su napravili čudo. Osvojili su drugo mjesto i po prvi put u povijesti se plasirali u prvu ukrajinsku ligu.</p><p>A tamo? Oduševili! Osvojili su šesto mjesto i plasirali se po prvi put u povijesti u kvalifikacije za Europsku ligu, a to je šokiralo i trenera Ruslana Kostišina kojem je glavni cilj bio samo ne ispasti.</p><p>Unatoč svome kratkom putu, Ukrajinci vrijede 8,5 milijuna eura, a najskuplji su golman Volnec, lijevi bek Čornomorec, desni bek Zozulja i veznjak Evgenij Smirnij koji vrijede 600 tisuća eura. U odnosu na njih, Rijeka vrijedi 19 milijuna eura, a najskuplji je Antonio Mirko Čolak koji vrijedi četiri milijuna eura, odnosno vrijednost mu je kao pola Kolosove.</p><p>Naravno, obzirom na svoj renome u europskim natjecanjima i kvalitetu, Rijeka je ogroman favorit. Ali ne smije se podcijeniti tvrde Ukrajince protiv kojih je i Aris bio favorit, pa su ga iznenadili.</p><h2>Lokomotiva na švedski Malmö</h2><p>Još jedan hrvatski predstavnik saznao je protivnika u 3. pretkolu. Lokosi će za play-off igrati protiv švedskog Malmöa koji je pobijedio mađarski Honved 2-0 golovima Toivonena i Traustasona. </p><p>Riječ je o klubu koji nam je svima jako poznat, a vrijednost im je 17 milijuna eura dok Lokomotiva vrijedi 13 milijuna eura. Najskuplji igrač je Issac Kiese Thelin koji igra u napadu, a vrijedi 1,60 milijuna eura. Tu je i dugogodišnji finski reprezentativac Toivonen, a najvažniji kotačić je Andres Christiansen koji vrijedi 1,40 milijuna eura i kapetan je momčadi.</p><p>Šveđani su ove godine briljiralo u Europskoj ligi i došli do šesnaestine finala, a tamo je pak prejak bio Wolfsburg koji je slavio s 5-1 ukupno. Kako god, Lokose će čekati jako težak zadatak.</p><h2>Tottenham jedva dobio Bugare</h2><p><strong>Jose Mourinho i Tottenham </strong>opasno su visjeli u Plovdivu. Lokomotiv je vodio golom Minčeva u 71. minuti i bio nadomak senzacije. A onda su sami sebe uništili. U 78. minuti dobili su dva crvena kartona, a Tottenham je to naravno iskoristio. Prvo je Harry Kane zabio iz penala u 80. minuti, a pet minuta kasnije Ndombele je zabio za pobjedu od 2-1.</p><p>Obzirom na mučenje, na prvu bismo rekli da je Mourinho izveo šareni sastav, ali Spursi su zapravo igrali s najjačom momčadi i svejedno na jedvite jade, uz dva igrača više, izvukli pobjedu.</p><h2>Zrinjski izbacio Olimpiju</h2><p>Hrvatski športski klub Zrinjski je nakon velike borbe nakon produžetaka izbacio Olimpiju iz Europske lige. Ljubljančani su poveli već u 19. minuti golom Ivanovića. Momčad hrvatskog trenera Dine Skendera je vodstvo držala do 51. minute kada je Nemanja Bilbija izjednačio na 1-1 nakon kornera.</p><p>Domaćini su nakon toga preuzeli inicijativu, Mostarci se branili pa primili gol u 81. minuti koji je zabio Vomberger. Mislili su Slovenci da je priča gotova, ali samo tri minute kasnije Zrinjski je izjednačio preko Ćorluke.</p><p>Otišlo se u produžetke, a tamo su gosti zabili već u 92. minuti preko Josipa Ivančića i osigurali prolazak u 3. pretkolo.</p><p> </p>