Rijeka s igračem manje skoro šokirala: Bočkaj fantastičnim eurogolom Osijeku donio vrh!

Odličan derbi Rijeke i Osijeka obilježio je Pero Bočkaj fantastičnim golom kojim je spasio goste i gurnuo ih na prvo mjesto HNL-a! Rijeka je prvo ostala s igračem manje pa povela i skoro šokirala Nenada Bjelicu

<p>Nogometaši <strong>Osijeka </strong>preuzeli su vodstvo na ljestvici<strong> Prve HNL</strong> nakon što su u sjajnom derbiju 13. kola na Rujevici odigrali 1-1 protiv <strong>Rijeke</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica i Osječani slave</strong></p><p>Osijek sada ima 27 bodova, bod više od Dinama, no "modri" imaju dvije utakmice manje.</p><p>Bila je to čvrsta utakmica s nekoliko odličnih prilika, a sve najvažnije dogodilo se u posljednjih pola sata. Prvo poluvrijeme pripalo je sucu <strong>Franu Joviću </strong>nakon što je odbio svirati penal za obje momčadi iako je bilo materijala i za jedan i za drugi. Skoro je zakuhao gol Osijeku prilikom jedne akcije.</p><p>U nastavku se igra rasplamsala i gledali smo odličan nogomet s nekoliko sjajnih prilika.</p><p>Rijeka je 59. minuti ostala s igračem manje nakon što je <strong>Domagoj Pavičić </strong>isključen zbog drugog žutog kartona. Međutim, samo pet minuta kasnije domaćin je poveo golom <strong>Franka Andrijaševića</strong>.</p><p>Smolčić je ubacio s velike udaljenosti, obrana Osijeka nije dobro reagirala, Andrijašević je primio loptu i poentirao s 12 metara. Odlično je pogodio donji kut Ivušićeva gola.</p><p>Izjednačio je <strong>Petar Bočkaj </strong>sjajnim udarcem u 83. minuti. Ako netko može, Bočkaj može. Pogodio je iskosa s desne strane, iz ničega kada nitko na terenu nije mislio da bi mogao pasti gol, s više od 20 metara. </p><p>U nedjelju se trebao igrati i veliki derbi između <strong>Dinama i Hajduka</strong>, no susret je odgođen jer su "modri" tražili odgodu zbog europskih obveza.</p><p>Na ljestvici vodi Osijek sa 27 bodova, Dinamo je drugi sa 26 bodova i dva susreta manje, dok je Gorica treća sa 23 boda. </p><p>Hajduk je četvrti sa 17 bodova, a Rijeka na petoj poziciji ima 16 bodova, no momčad s Rujevice ima čak četiri utakmice manje.</p><p>Posljednja tri mjesta drže Lokomotiva, Varaždin i Istra sa po devet bodova.</p>