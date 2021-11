Emil Pernar, vukovarski branitelj iz Rijeke i zatočenik srbijanskih logora tijekom devet mjeseci hodao je stepenicama obnovljenog vukovarskog Vodotornja prema vrhu i pod imenima donatora tražio ime voljenog kluba, HNK Rijeka. Nije ga našao.

Prije pet i pol godina, u posljednjem prvenstvenom kolu sezone HNL-a 2015/16. protiv Istre 1961, Rijeka je objavila kako će sav prihod od ulaznica, a skupilo se na Rujevici toga dana 2610 ljudi, donirati Gradu heroju za pomoć obnovi simbola stradavanja Domovinskog rata. Pernar je na toj utakmici izveo počasni početni udarac.

Ta donacija, međutim, nikad nije stigla. Potvrdio je to Novom listu tadašnji direktor Rijeke Vladimir Čohar.

- Čujte, jako je lako provjeriti. Novac ili je uplaćen, ili nije. A nije, došlo je do pogreške. Gledajte, nije bila riječ o humanitarnoj utakmici, nego o susretu s kojeg se prihod od prodanih ulaznica trebao izdvojiti i uplatiti. Osobno, iako sam bio direktor, tu operaciju nisam vodio, a kako je na kraju ispalo, nitko je nije završio kako je trebalo. Siguran sam da će klub, ukoliko je došlo do propusta, kao što je to uvijek činio u svom humanitarnom radu, pronaći način da se greška ispravi - rekao je Čohar, današnji direktor Osijeka.

Luka Ivančić, aktualni direktor, obećao je da će novac doći u Vukovar. Ne za Vodotoranj jer njegova je obnova završena, već u neku drugu svrhu.

- Jako nam je žao, ali od toga nema koristi. Vidjeli smo da je u Vukovaru nedavno napravljen mural posvećen ubijenoj djeci. Divna je to gesta, a u planu je dogodine postavljanje spomenika kojim bi se za sva vremena poslalo poruku o jednom od najtežih zločina koji postoji, ubojstvu djece - rekao je Ivančić i dodao:

- HNK Rijeka ovom prigodom ističe kako će zaboravljena donacija za Vodotoranj biti iskorištena za izgradnju tog spomenika, kako ćemo participirati u izgradnji spomena na 34 ubijena vukovarska djeteta. Žao nam je zbog Vukovara, naših navijača, kao i ljudi koji su u svibnju 2016. došli na tu utakmicu, ali ispravit ćemo tu pogrešku.

Incijator Rijekine akcije bio je bivši voditelj službe za odnose s javnošću Robert Frank, a partner i suorganizator Zdrug katoličkih skauta Riječke nadbiskupije na čelu s današnjim saborskim zastupnikom Mosta Marinom Miletićem. I on će povodom sjećanja na najmlađu žrtvu toga grada, bebu od šest mjeseci, ove godine stići u Vukovar.