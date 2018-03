Riješen misterij grozne frizure: Želio sam da svi pričaju o tome

Legendarna frizura Ronalda, koja je definitivno obilježila brazilsko osvajanje Svjetskog prvenstva 2002., dobila je svoje obrazloženje.

- Imao sam ozljedu koljena koja me je dugo mučila, svi su pričali o tome. Odlučio sam se ošišati te ostaviti mali dio kose naprijed. Došao sam na trening i svi su me vidjeli sa lošom kosom - izjavio je Ronaldo 16 godina nakon tog "pothvata".

