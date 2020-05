Rijetko viđeno: Ima 41 godinu, a potpisao ugovor do 2024.!

Fraza da su golmani kao vino - što stariji, to bolji - toliko je korištena i iscijeđena da je već otrcana. Do te mjere da je skoro i neupotrebljiva, ali, istini za volju, ni ne vrijedi baš za svakog ponaosob. Zato bismo u slučaju Stefana Tempestija radije iskoristili činjenicu, utemeljenu na mnogim primjerima, da je golmanski igrački vijek duži nego onaj ostalih igrača.

U pravilu je to za godinu, dvije ili tri, ali legendarni golman talijanske vaterpolske reprezentacije, koji će za dva tjedna navršiti 41 godinu, upravo je s talijanskim prvoligašem Ortigiom potpisao četverogodišnji (!) ugovor. Do 2024. kada će imati 45!

- S Tempestijem smo najprije dogovorili ugovor na tri godine, ali potom je izrazio želju za još jednom. To je dokaz da čvrsto vjeruje u naš projekt i da se zaljubio u naš klub. To nam je velika čast jer znamo da je on veliki šampion i profesionalac koji bi ovdje trebao živjeti i nakon karijere - rekao je predsjednik kluba sa Sirakuze Giuseppe Marotta.

Il Circolo Canottieri Ortigia 🇳🇬 comunica ufficialmente di avere rinnovato il rapporto con il portiere Stefano Tempesti... Objavljuje Circolo Canottieri Ortigia u Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

Tempesti, čije reakcije i refleksi više nisu kao nekad, od prošlog je ljeta član Ortigie u koju je stigao iz Pro Recca gdje je, pak, jedinicu zauzeo Marko Bijač, što mu je bio znak da mora dalje ako misli braniti, a htio je itekako. U Reccu je proveo 16 godina, još od 2003. kada je došao iz Florentie.

- U mojim godinama ovakav ugovor ne znači samo da se prepoznaje sportska vrijednost, već i ljudska. Napravit ću sve da Ortigiu učinim jačom - poručio je jedan od najboljih vaterpolskih golmana u bližoj prošlosti.

Mislilo se i da je reprezentacija za Tempestija prošlost s obzirom da je zadnji put u njoj bio na SP-u 2017., ali izbornik Alessandro Campagna iznova ga je pozvao i Tempesti, potraje li na kvalitativnoj razini, ne samo da bi mogao u Tokio, već i u Pariz 2024. godine.

A kad smo već opet godina, tada bi ova legenda iz Prata, koja je za Setebello nastupila 326 puta i 2011. u Šangaju ostvarila najveći uspjeh osvojivši svjetsko zlato, mogla izjednačiti Alexandera Tchigira, ruskog Nijemca koji je branio do 45. godine.