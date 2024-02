Rimac: Kad dobiješ Obradovića, nema dalje. Nije mu bilo lako...

Moje iskustvo je da momčad koja ima dvostruki program Eurolige uglavnom nema energiju i koncentraciju, i mi smo to iskoristili. Plan je bio od prve sekunde postaviti se kvalitetno i momci su to jako dobro odradili. Čim smo se othrvali prvom valu njihovih napada i nismo podlegli atmosferi u dvorani, sve je krenulo na naš mlin, kazao je trener Splita Slaven Rimac, koji je napravio nešto što trenerima velikana s Gripa desetljećima nije uspjelo, pobijediti velikog rivala Partizana.

Pokretanje videa ... U Splitu slave pobjedu nad Partizanom | Video: Čitatelj 24sata

- Momci su sjajno odradili posao, pogotovo drugu četvrtinu koja je bila fenomenalna. Vito Kučić odradio je jako dobar posao, staloženo, šuterski jako dobro s dvije trice, kasnije smo prednost održavali i pobjeda nikad nije dolazila u pitanje. Odbijali smo sve njihove napade i vraćali se na 15 koševa razlike. Bilo je malo nervoze, ali ne i panike, sigurno smo priveli utakmicu kraju - rekao nam je Rimac.

Foto: Dusan Milenkovic

Svjestan je Rimac kako je skalp Željka Obradovića najveći u njegovoj dosadašnjoj karijeri, ali ne pridaje tome neku veliku pozornost.

- Ha, kad pobijediš Obradovića to je to, nema dalje... Ali ja na ovu pobjedu ne gledam tako, oni su kvalitetna momčad koja je imala loš dan, igrači su bili prazni, i trener tu teško može nešto napraviti, pogotovo ako je na drugoj strani raspoložena momčad koja ima svoj dan, kao što smo to imali mi - kaže Rimac i dodaje kako nije bilo velike priče s ponajboljim europskim trenerom nakon utakmice:

- Znamo se i od ranije, nije mu bilo lako, međutim korektno je čestitao i to je to.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pobjeda nad Partizanom sjajna je najava za ono što Rimčevu momčad čeka sljedećeg tjedna, kada će na Gripama ugostiti završnicu Kupa Krešimira Ćosića.

- Ovo nam je veliki poticaj, motivirani smo kao i za svaku utakmicu, velika većina naših igrača zaraze i ostale igrače koji nisu takvi, uliju im dodatno samopouzdanje... Želimo se natjecati, imamo svoje ciljeve, moramo davati sve od sebe, a s druge strane ostati i ponizni. Respektiramo sve i spremati se u miru za ono što nas čeka.

Foto: Dusan Milenkovic

Odmah u četvrtfinalu očekuje nas ogled dva favorita, Split dočekuje Zadar, kojeg su pobijedili u zadnjem ogledu na Gripama.

- Zadar je tu utakmicu igrao bez dva jako bitna igrača, bez Božića i Ramljaka, ali mi smo kao momčad pokazali da možemo slaviti u nizu. Igramo doma, mnogi nas vide u ulozi favorita ali ja ne vjerujem u to. I Partizan je bio favorit protiv nas, pa što se dogodilo... Što se tiče Kupa, favoriti ne postoje, razlike su minimalne, ali okolnosti nam idu na ruku jer igramo doma pred svojom publikom. Međutim imamo maksimalno poštovanje prema Zadru koji nam je prvi suparnik. Igraju atipično, jednostavno, ali i mi imamo svoju igru i veliku želju i motiv da pobijedimo aktualnog prvaka – zaključio je Rimac.