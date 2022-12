Rio Ferdinand: Gvardiol mi je najdraži stoper na turniru...

Foto: REUTERS/PIXSELL

On mi je najdraži stoper na ovom turniru. Pred njim je sjajna budućnost. Lionel Messi prošao ga je kod onog gola (za 3-0 Argentine protiv Hrvatske, op. a.), no ne može mu se to zamjeriti, kaže Ferdinand

Legende Manchester Uniteda, Rio Ferdinand (44) i Patrice Evra (41), diskutirali su u emisiji na YouTube kanalu FIVE tko bi trebao biti u najboljem sastavu proteklog Svjetskog prvenstva. Ferdinand je najprije uvrstio trojicu Hrvata - Ivana Perišića (33), Luku Modrića (37) i Joška Gvardiola (20). Ipak, tijekom emisije predomislio se. Ostavio je u idealnih 11 samo potonjeg. - Ne možeš Perišića staviti na lijevog beka. Može on to igrati, ali inače ne igra. Prije njega moraju biti Theo Hernandez i Marcus Acuna - uvjeravao je Evra bivšeg suigrača, a ovaj je sugestiju prihvatio i u idealnih 11 uvrstio Thea Hernandeza. Ferdinand obožava Modrića, ali ipak je u najboljih 11 odlučio uvrstiti Enza Fernandeza, najboljeg mladog igrača turnira. - On ima 21 godinu i odigrao je sjajno - dodao je Ferdinad. Nahvalio je Joška Gvardiola, koji prema Transfermarktu od petka vrijedi vrtoglavih 75 milijuna eura. - On mi je najdraži stoper na ovom turniru. Pred njim je sjajna budućnost. Lionel Messi prošao ga je kod onog gola (za 3-0 Argentine protiv Hrvatske, op. a.), no ne može mu se to zamjeriti jer je ipak riječ o Messiju. Ferdinandovih 11: Martinez - Hernandez, Gvardiol, Upamecano, Hakimi - Ounahi, Griezmann, Fernandez - Messi, Mbappe, Alvarez.