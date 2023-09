Rio Ferdinand ispalio: Cristiana su pokrali za onu Zlatnu loptu koju je osvojio Luka Modrić

Luka Modrić jedan je od najvećih veznjaka svih vremena, a zauvijek ćemo ga pamtiti kao igrača koji je 2018. godine osvojio Zlatnu loptu i tako prekinuo nevjerojatnu dugogodišnju dominaciju Cristiana Ronalda i Lea Messija koja je trajala deset godina.

Bila je to ona čudesna sezona u kojoj je osvojio Ligu prvaka s Real Madridom pa s Hrvatskom osvojio srebro tijekom čarobnog ruskog ljeta. Pobrao je sve individualne nagrade, od one za najboljeg igrača SP-a u Rusiji pa do Uefine nagrade za igrača godine, Fifine The Best i na koncu, najvećeg mogućeg priznanja u svijetu nogometa, Zlatnu loptu.

Hrvatski maestro tada je slavio ispred Cristiana Ronalda i Lea Messija, za mnoge je to bilo apsolutno zasluženo i bez ikakve mrlje, no neki smatraju da Luka nije zaslužio prestinu nagradu.

Tko je osvojio više Zlatnih lopti, Leo Messi ili Cristiano Ronaldo, pitanje je koje je postavljeno bivšem engleskom nogometašu Riju Ferdinandu u jednom podcastu.

- Messi. Sedam naprema pet. Ronaldo je bio pokraden one godine kad je nagradu osvojio Modrić - ispalio je Ferdinand i uzburkao nogometni svijet.

Cristiano Ronaldo nije ni došao na dodjelu 2018. godine jer je i sam znao da će Modrić osvojiti. Da je nagrada otišla u ruke Portugalcu, nitko se ne bi bunio, ali činjenica je da je Modrić te sezone odigrao maestralno, odvukao je 'vatrene' do finala SP-a i samim time demantirao sve one koji su sumnjali u njega i spočitavali mu neuspjeh s reprezentacijom. Bila je to nagrada za njegove sjajne partije prethodnih godina i brojne trofeje, a vrhunac je bilo upravo to povijesno finale.

Svatko ima pravo na svoje mišljenje, neka se bune, ali Zlatnu loptu nikada neće moći oduzeti Luki.