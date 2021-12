Dino Perić vratio se u startnu postavu Dinama nakon što je pauzirao protiv Hajduka i odigrao vrlo dobru utakmicu u pobjedi kod West Hama 1-0 za drugo mjesto u skupini Europske lige.

- Prije svega bih čestitao dečkima na pobjedi, mislim da smo odigrali stvarno kvalitetnu utakmicu i volio bih naglasiti da ova momčad nije zaboravila igrati nogomet. Ovo je pokazatelj kako trebamo igrati. Ova pobjeda puno nam je značila nakon slabijeg niza rezultata. Idemo odraditi ove tri utakmice do kraja kako spada. Stvarno smo zadovoljni - rekao je Osječanin.

Zaigrao je s Josipom Šutalom i Kevinom Theophileom u zadnjoj liniji, Željko Kopić promijenio je formaciju na 3-4-3.

- Odgovaralo nam je to jer su oni odlična momčad. Šef je tražio mirnoću u igri, da ne izbijamo loptu, da se odmaramo s loptom u nogama. Mislim da to ovoj momčadi najviše odgovara i to se danas pokazalo. I s tri i s četiri iza to je ključan trenutak utakmice. Stvarno su svi odigrali odlično.

Igrač West Hama, hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić uzburkao je zagrebačku javnost u najavi utakmice rekavši kako bi njemu, pa i svima u Hajduku svidjelo da izbace Dinamo iz Europske lige. A nakon utakmice sukobio se s dinamovcem Stefanom Ristovskim.

- Ja mu nisam zamjerio, mislim da trebamo gledati samo sebe i ne obazirati se na ono što drugi pričaju. Nešto se jesu on i Ristovski zakačili, ali ništa bitno. Mislim da je lijepa pobjeda, da ne trebamo o tome pričati. Gledamo sebe i utakmice koje su ispred nas. Ova je momčad kvalitetna, trebamo se vratiti tamo gdje smo bili - rekao je Perić.

Nije htio o ždrijebu u ponedjeljak, gdje Dinamo može na velikane poput Barcelone, Borussije Dortmund, Atalante, Seville, ali i Šerif.

Potvrdio je kako se slaže s trenerom Željkom Kopićem koji je rekao kako je to daleka budućnost i da žele odraditi tri preostale utakmice do kraja godine.

Kako se Perić osjeća na terenu?

- Nije lako igrati bez kontinuiteta, ali stvarno sam guštao na terenu. Pun stadion, momčad je izgledala dobro. Oni su nam maksimalno olakšali mojoj izvedbi. Naravno da mi znači za iduće utakmice, samopouzdanje je bit. Stvarno sam guštao i zadovoljan sam.

Jesu li dinamovce motivirale Vlašićeve izjave, pitali smo ga.

- Na neki način nas jesu motivirale, ali glavni je motiv bio ono što nam donosi pobjeda, prolazak dalje. S tim smo se nosili.

Dinamo je sjajno ušao u utakmicu fenomenalnim golom Mislava Oršića.

- Uvijek rani gol puno znači. Ali bez obzira na to, ušli smo kvalitetno u utakmicu. Naglasio bih mirnoću na lopti, to je ovu utakmicu odvelo na našu stranu, na naš mlin. Stvarno mislim da je ova momčad kvalitetna. Odgovara nam igrati kad je lopta u našim nogama, kad ne moramo trčati za njom kao u zadnjoj utakmici. Šef je inzistirao na mirnoći, da uzimamo više rizika, što u ovoj utakmici nije lagano. Ali naša kvaliteta došla je do izražaja. Odigrali smo jako dobru utakmicu - rekao je stoper Dinama i zaključio:

- Koliko god šef kaže da ne treba biti euforije, stvarno smo sretni i zadovoljni. Vidim da je ova pobjeda puno značila svlačionici.