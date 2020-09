Robert Jarni: Poraz u Portugalu nije razlog za dramu, ali očito je da nije bilo dovoljno zalaganja

Ne mislim da bi puno toga promijenilo da su u ovoj utakmici igrali Luka Modrić i Ivan Rakitić. Portugal je jednostavno bio dominantan i odličan. Livaković nas je obranama spasio i težeg poraza, kaže Robert Jarni

<p>Vidjelo se od samog početka da to neće biti dobra večer za nas, kaže nam legendarni <strong>Robert Jarni</strong> i nastavlja:</p><p>- Činjenica je da kod naših igrača nije bilo dovoljno žara i dovoljno zalaganja. Portugalci su pokazali želju i volju, a naši nisu. Ne mislim da bi se puno toga promijenilo da su tu bili Luka Modrić i Ivan Rakitić.</p><p>Portugal je pobijedio 4-1, a da nije bilo <strong>Dominika Livakovića,</strong> mogli smo stradati i još teže.</p><p>- Livaković doista čudesno brani, možda je kod trećega gola mogao malo bolje reagirati, ali je prije toga sve sjajno obranio. Možda nam nije ni odgovarala ta formacija 4-2-3-1. Jednostavno, nismo dobro izgledali u toj formaciji - rekao je Jarni i dodao:</p><p>- Pašalić i Vlašić su imali sjajne prošle sezone u klubovima, igraju jako dobro, ali u ovoj utakmici kao ni ostali nisu bili na pravoj razini. Šteta zbog toga, Kovačić je odlično igrao u Chelseaju, ali sad nije pokazao takvu igru.</p><p>Je li nam ovaj poraz opomena?</p><p>- Ne vidim razloga za dramu. Nije to neki dramatičan poraz. Igrali smo protiv jedne sjajne reprezentacije, koja je u sjajnom stanju. Njihov izbornik Santos se žalio da mu igrači neće biti u pravom stanju, a oni su i bez Ronalda letjeli terenom. Mislim da će Liga nacija dobro poslužiti izborniku Zlatku Daliću pred Europsko prvenstvo. To je puno važnije od ovoga natjecanja i Dalić želi pronaći ta 23 igrača za Euro, odnosno u Ligi nacija riješiti te eventualne dvojbe oko nekih igrača - pojašnjava osvajač bronce na SP-u 1998. godine.</p><p>U utorak će <strong>Hrvatska </strong>igrati protiv Francuske.</p><p>- Jasno je da će Francuzi biti veliki favoriti u toj utakmici. Ipak su oni svjetski prvaci, u dobrom su stanju, a igraju na domaćem terenu. Ipak, vjerujem da ćemo biti u boljem izdanju nego protiv Portugala - rekao je Jarni i dodao:</p><p>- Portugal nam jednostavno nikad nije odgovarao, tako je bilo i u ovoj utakmici. Protiv Francuske će Dalić sigurno napraviti neke promjene, možda zaigramo i u drugoj formaciji.</p>