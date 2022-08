Roberto Soldić odlučio: Karijeru nastavlja u ONE Championshipu

Većina je očekivala da će to biti UFC, ali dvostruki KSW-ov prvak Roberto Soldić (27, 20-3) odlučio je da će karijeru nastaviti u One Championshipu, objavio je u emisiji 'MMA Hour' kod uglednog novinara Ariela Helwanija.

U KSW-u je držao pojas velter i srednje kategorije, a nakon što je u posljednjem meču brutalno nokautirao tamošnju legendu Mameda Khalidova (42, 35-8) pregovarao je s najboljim svjetskim organizacijama, a odlučio se pridružiti onoj - azijskoj.

Istaknuo je Roberto da je dobio ponudu koju nije mogao odbiti te da kako u potpunosti želi osjetiti azijsko iskustvo. Rekao je kako mu UFC nije ponudio ništa ozbiljno, a upravo mu je ONE najveći izazov. Spominjale su se tu i borbe u kickboxingu, muay-thaiju, istaknuo je hrvatski borac da želi uzeti 'sve pojaseve'. Imao je i ponudu KSW-a, ali kaže da tamo više 'nema posla'.

- Kad sam otišao u Singapur i vidio atmosferu s gospodinom Chatrijem (op. a. vlasnikom organizacije), kako se odnosi prema borcima... Rekao mi je 'možeš biti unikat, dat ću ti priliku da uzmeš titule u svim borilačkim sportovima.' A ja to želim, želim biti drugačiji. Nitko nikad to nije napravio, za mene je to najveći izazov - rekao je Soldić.

Spomenuo je i legendarnog Mirka 'Cro Copa' Filipovića čijim bi stopama htio krenuti, jer je Mirko sam stvorio svoju slavu u Japanu. A otkrio je i s kim bi se volio naći u kavezu.

- Želim se boriti protiv Eddieja Alvareza (38, 30-8-2) - zaključio je.



