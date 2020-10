Dosad se borio u velteru, odnosno kategoriji do 77 kilograma, a sad \u0107e napraviti korak dalje i oti\u0107i u kategoriju do 84 kilograma. Prvak velter kategorije je slavio u pet od \u0161est borbi u KSW-u - jednom je izgubio upravo od spomenutog Du Plessisa, ali se ubrzo revan\u0161irao. Posljednji je put u kavezu bio rujnu pro\u0161le godine kad je odlukom sudaca slavio protiv Michala Pietrzaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Ivanom Erslanom

Njegov je protivnik u KSW-u od 2006. godine te je bio prvak srednje kategorije. U karijeri ima 29 pobjeda i sedam poraza, a posljednji je put slavio prije dva tjedna kad je u parteru zavr\u0161io Aleksandra 'Jokera' Ili\u0107a. Bio je uzdrman Materla u prvoj rundi, ali Ili\u0107 nije uspio dovr\u0161iti posao pa je u drugoj rundi izgubio od dominantnijeg borca u parteru.

Soldi\u0107 \u0107e se protiv Materle boriti u sunaslovnoj borbi ve\u010deri te bi to mogla biti lijepa hrvatska ve\u010der jer bi na kraju ve\u010deri mogli imati dva hrvatska prvaka u KSW-u!

Robocop se vraća u kavez i diže u srednju: Soldić protiv Materle!

Godinu dana čekali smo na novi ulazak Roberta Soldića (25) u kavez kao i moguću obranu titule, a dočekali smo novi meč u - novoj kategoriji! Borit će se s legendom KSW-a Michalom Materlom (36) u srednjoj kategoriji

<p>Velter kategoriju je pokorio te nakon odlaska Dricusa <strong>Du Plesisa</strong> u UFC još čeka dostojnog protivnika, a sad je naš <strong>Roberto Soldić </strong>(25) odlučio krenuti u nove izazove! Na <strong>KSW</strong>-u 56 koji će predvoditi naš <strong>Ivan Erslan</strong> (28) u borbi za titulu prvaka poluteške kategorije protiv <strong>Tomasza</strong> <strong>Narkuna</strong> (30), borit će se i 'Robocop'. U kavezu će ga čekati legenda KSW-a i veteran poljskog MMA sporta, <strong>Michal Materla</strong> (36)!</p><p>Dosad se borio u velteru, odnosno kategoriji do 77 kilograma, a sad će napraviti korak dalje i otići u kategoriju do 84 kilograma. Prvak velter kategorije je slavio u pet od šest borbi u KSW-u - jednom je izgubio upravo od spomenutog Du Plessisa, ali se ubrzo revanširao. Posljednji je put u kavezu bio rujnu prošle godine kad je odlukom sudaca slavio protiv <strong>Michala Pietrzaka</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Ivanom Erslanom</strong></p><p>Njegov je protivnik u KSW-u od 2006. godine te je bio prvak srednje kategorije. U karijeri ima 29 pobjeda i sedam poraza, a posljednji je put slavio prije dva tjedna kad je u parteru završio Aleksandra 'Jokera' <strong>Ilića</strong>. Bio je uzdrman Materla u prvoj rundi, ali Ilić nije uspio dovršiti posao pa je u drugoj rundi izgubio od dominantnijeg borca u parteru.</p><p>Soldić će se protiv Materle boriti u sunaslovnoj borbi večeri te bi to mogla biti lijepa hrvatska večer jer bi na kraju večeri mogli imati dva hrvatska prvaka u KSW-u!</p>