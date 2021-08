Kada je imala 14 mjeseci njezin je otac svezao nju, majku i sebe za bombu. Biološki roditelji odlučili su da je tako najbolje jer se nisu smjeli vjenčati, a Haven Shepherd (18) čudom je preživjela eksploziju. Posljedica je bilo, ostala je bez potkoljenica na nogama, a biološkim roditeljima ništa ne zamjera. Napustila je Vijetnam i ubrzo ju je posvojila jedna američka obitelj te su njezini roditelji postali Shelly i Rob.

A oni su kod kuće već imali dvogodišnje dijete, ali željeli su dati Haven priliku za bolji život. Shelly je istaknula za NBC kako je jednostavno nešto osjetila kad je prvi put vidjela tu djevojčicu i da ju je jednostavno željela posvojiti. A u obitelji Shepherd sport je u krvi te je Haven bila okružena sportašima i sama krenula tim putem.

- Uvijek morate gledati pozitivno. Znam, dogodila mi se loša stvar, ali dobila sam novu priliku. U životu mi je pomoglo to što sam prihvatila da sam jedinstvena. Ne možeš utjecati na stvari koje ne možeš promijeniti, zato utječi na one koje možeš. Moj cilj je bio pokazati kako su ljudi s invaliditetom kao i svi drugi - sportaši, samo s nekim fizičkim nedostatkom - poručila je Haven.

Ona je odabrala plivanje i do danas strašno napredovala te je u pripremama za odlazak na Paraolimpijske igre u Tokio dnevno znala preplivati četiri do šest kilometara. Mnogi je nazivaju 'čudom od djevojke', a ona to zaista i je nakon svega što je prošla u životu. Uspjela se kvalificirati na POI u disciplinama 100 i 200 metara prsno.

Strah ju je da ne razočara navijače i da se neće moći zabaviti zbog pritiska, ali nakon svega, pa pritiska nema. Haven će dati sve od sebe, a rezultat će već doći. Postala je uspješna sportašica i model te je pokazala pravi pobjednički mentalitet.