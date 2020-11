Prvi ozbiljan\u00a0\u010dek do\u010dekao je u Madridu prije dvije godine. S Austrijancem Peyom osvojio je prvi Masters 1000 turnir i umalo \"po\u010dastio\" Madri\u0111ane i Madri\u0111anke.

<p>Wimbledon je Wimbledon, moj najdraži turnir. Sjećam se kad sam prvi put igrao na travi, trenirao sam čak šest sati. Trava i Wimbledon su mi broj jedan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Mektić s najmlađima</strong></p><p>Doduše, nije u Wimbledonu, ali je u Londonu. Sudbina je htjela da u gradu najvećeg teniskog turnira na svijetu, koji je i više od samog turnira, <strong>Nikola Mektić </strong>osvoji najveći naslov u karijeri, barem u muškim parovima. Sudbina je još htjela i da njemu i <strong>Wesleyju Koohlofu </strong>završni ATP Masters u Londonu bude prva i zadnja zajednička titula jer od sljedeće sezone više neće igrati zajedno. Mektić će s <strong>Matom Pavićem </strong>činiti svehrvatski duo. Jedan je godinu završio s ovim "creme de la creme" naslovom, drugi s Brunom Soaresom kao svjetski broj jedan. Kakva smo velesila!</p><p>- Ne mogu ni izraziti kako se osjećam. Wes, puno ti hvala. Nije uopće loše za prvi naš naslov - govorio je Mektić u praznoj O2 Areni u kojoj je u nedjelju postao prvi Hrvat koji je primio taj glomazni pehar u naručje.</p><p>Da, ni <strong>Goran Ivanišević</strong> i ostali u singlu, ni <strong>Ivan Dodig </strong>u parovima, koji je 2014. bio finalist, nisu s festivala najboljih tenisača svijeta odlazili kao pobjednici. Prvi naš postao je, eto, 31-godišnji Zagrepčanin koji je, nećete sigurno vjerovati, prvi tenisač iz hrvatske metropole koji je bio dio Top 10 društva u singlu ili parovima. </p><p>A sve je počelo zbog - starijeg brata Luke.</p><p>- Baka i djed kupili su mu reket negdje 1994., Ivanišević je tada igrao finale Wimbledona i onda je brat htio igrati. A ja kao mlađi, naravno, da sam htio sve kao i brat. I to je bio kraj priče za mene, nisam više druge sportove ni pokušavao. Brat je, doduše, brzo odustao i otišao u veslanje.</p><p>Mlađi Nikola, pak, u najboljim godinama odustao je od karijere u singlu, koja se pretvorila u preživljavanje i koja je počela gubiti smisao (najbolji plasman 213.), pa je logičan potez bila puna transformacija u svijet parova. Početkom ove godine on se transformirao se u Grand Slam pobjednika kada je na Australian Openu s Čehinjom Barborom Krejčikovom osvojio naslov u mješovitim parovima. A tu je još i lanjska titula s "petog Grand Slama" iz Indian Wellsa gdje mu je partner bio <strong>Horacio Zeballo</strong>s. S ovom zadnjom nakupilo ih se osam sa šest različitih suigrača (Baker, Peya, Melzer, Zeballos, Škugor, Koolhof).</p><p>- Mogu reći da sam zadnji vlak uhvatio u parovima, intenzivno sam o njima počeo razmišljati još 2015., a sjećam se da smo Antonio Veić i ja osvojili Europsko prvenstvo kao juniori. Kad ostvariš veći rezultat, i najboljima na svijetu zapadne za oko pa se, kad šećeš hodnicima, jedan Federer sjeti da smo trenirali, pozdravi, pita kako si, lijep je osjećaj.</p><p>Mektić je obećavao kao junior, bio je 12. na svijetu, pobjeđivao je, između ostalih, i <strong>Marina Čilića</strong>, ali kad je Međugorac nastavio ulagati u svoju karijeru, Mektića su usporile različite stvari. Primarno financije, a onda i svi igrački nedostaci koji su se počeli osjećati na prijelazu u seniorski tenis.</p><p>- Moja me obitelj nije mogla toliko poduprijeti financijski, pa sam se dosta snalazio sam. A i više su govorili da se fokusiram na školu, pa me i to zakočilo dok su drugi u tom ključnom razdoblju više ulagali. Bio sam stvarno dobar, ali ne i najbolji da bismo mogli tada s 14-15 godina sve dati u tenis. U singlu treba imati neki nevjerojatan udarac, a ja to nisam imao iako sam pametan igrač - istaknuo je Mekta svoju dobru stranu.</p><p>- Čilić je, recimo, otišao na akademiju Boba Bretta, a ja trenirao sat i pol dnevno na Mladosti. Da, pobijedio sam Čilića u kategoriji do 16 godina dvaput zaredom i zbog mene nikad nije bio prvak Hrvatske do 16 godina, ha, ha.</p><p>Parovi, čak ni na najvećim turnirima, nisu ni blizu toliko financijski izdašni kao singl, pa onda možete zamisliti kako sve to izgleda na najnižim turnirima. Sve je to Mektić prošao.</p><p>- Kad sam postao profesionalac s 18-19 godina pa sve do 27., bilo je preživljavanje. I taman kad krene, opet sam morao igrati ligaške mečeve da bih ostao na nuli. Kad osvojiš jedan futures turnir, dobiješ 1000 dolara. Nije ti ništa plaćeno, jedeš tjesteninu s rajčicom. Možda će ovo zvučati malo bahato, ali ni dan-danas nije mi novac najbitnija stvar iako dobro zarađujem. </p><p>Prvi ozbiljan ček dočekao je u Madridu prije dvije godine. S Austrijancem Peyom osvojio je prvi Masters 1000 turnir i umalo "počastio" Madriđane i Madriđanke.</p><p>- Prije početka pitao sam ga bi li se bacio u neku malu rijeku koja je bila tamo ako osvojimo naslov, a on me samo prostrijelio pogledom. Ja sam rekao da ne samo da bih skočio, nego bih trčao gol po centru Madrida. </p><p>Osvojili su turnir, ali su Španjolci ipak ostali uskraćeni za tu scenu...</p><p>- Samo to što smo mi to osvojili, ma ništa se ne može mjeriti s tim. Apsolutno mi ne treba ništa. </p><p>Niti bi mu u singlu trebalo išta od Federera na Centralnom terenu Wimbledona. A moglo se dogoditi.</p><p>- Žalim najviše za tom 2011. i što nisam prošao u glavni ždrijeb (izgubio u trećem kolu kvalifikacija, nap. a.) jer da sam bio na mjestu igrača koji me pobijedio u kvalifikacijama, potencijalno sam u drugom kolu mogao igrati protiv Federera. Da se to dogodilo, na travi, u Wimbledonu protiv njega, više od toga ne bih tražio.</p><p>Zato mu se danas sve vraća u parovima.</p>