Rodri: Bilo bi dobro za europski nogomet da Luka Modrić i dalje ostane na ovako visokoj razini!

Završnica Lige nacija izazvala je veliko zanimanje španjolskih medija koji su na službenu press konferenciju izbornika Luisa De La Fuentea i najboljeg igrača Rodrija stigli u impresivnom broju. Dapače, rekli bi da ih je bilo barem dvostruko, pa čak i trostruko, više od Nizozemaca u polufinalu. A oni su bili domaćini.

- Bit će to zanimljiva utakmica, mi imamo neke prednosti, Hrvati druge. Vjerujem da će obje momčadi pokazati zašto su stigli u finale Lige nacija. Jasno, moramo zaustaviti Modrića, protiv njega morate igrati pametno - kaže Luis De La Fuente, pa nastavlja:

- Još vrtim kombinacije u kojem ćemo sastavu zaigrati, o tome ću se konzultirati i sa svojim pomoćnicima. Imamo odlične stopere u Le Normandu i Laporteu, puno potentnih igrača, svi igraju na željenoj razini.

Španjolske medije zanimalo je jesu li Modrić i Rodri najbolji vezni igrači Europe u ovom trenutku?

- Sasvim je sigurno da su obojica fantastični igrači o kojima ovisi igra njihovih klubova. Rodri je ove sezone pokazao da se s pravom nalazi u samom vrhu, a Modrić je na toj razini već godinama. I oko toga nemam dvojbe. Mi smo u odličnoj fizičkoj spremni, mentalno maksimalno pripremljeni.

Jeste li trenirali penale?

- Jesam, ne treba to skrivati. Radimo na svim mogućim aspektima igre, tako smo vježbali i penale. Analizirali smo Hrvate, vidjet ćemo u kakvom ćemo sastavu zaigrati u finalu. Promjene u obrani? Često ih radim zbog potrebe, to su taktičke odluke.

Hrvatska na velikim natjecanjima često igra produžetke ili penale...

- Znamo, svjesni smo toga. Svi želimo pobijediti u 90 minuta, ali nije to uvijek tako jednostavno. Da, Hrvatska ima jako puno iskustva u produžecima, to nekad zna biti ključno. I za produžetke ili penale morate biti psihički i fizički pripremljeni.

Kakva je situacija s Danijem Olmom?

- Svi su nam igrači na raspolaganju, pa tako i Dani. Znam da je posebno motiviran jer je igrao u Dinamu, dobro poznaje hrvatske igrače. Nama je uvijek momčad na prvom mjestu, tako će biti i sada. Ako budemo prvaci, svi smo prvaci, tu nije bitno jer netko u ove dvije utakmice dobio minute ili ne, svi smo prvaci.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Hrvatska i Španjolska zadnji su put, na Europskom prvenstvu 2021. godine, odigrali spektakularnu utakmicu. Vjerujete da se to može ponoviti?

- Haha, za gledatelje bi bilo najbolje da utakmica završi 8-6, ali ja bih volio da mi kontroliramo tijek dvoboja. Svjesni smo kvalitete suparnika, a pričao sam s brojnim igračima i trenerima koji su bili dio Španjolske na Europskom prvenstvu 2021. koji su sudjelovali u pobjedi nad Hrvatskom.

Hrvatska je imala veliku podršku protiv Nizozemaca, tako bi moglo biti i sutra?

- I mi imamo vjerne navijače, od njih osjećamo fantastičnu podršku. Kao i cijele nacije. Ma ako ćemo na tribinama imati i jednog navijača, osjećat ćemo se kao će ih biti 30 tisuća. Znamo da je cijela Španjolska iza nas, to nas dodatno motivira - završio je De La Fuente.

Tad je počela "pressica" Rodrija...

- Da, ovo je moje najbolje razdoblje u karijeri. Po pitanju kvalitetnih predstava, trofeja, čak i iskustva. Osjećam se sjajno, znamo da nas čeka jako teška utakmica protiv Hrvatske, ali spremni smo. Iza mene je naporna sezona, odigrao sam 60-ak utakmica, ali spreman sam i dalje. Odlično se osjećam, želim trofej sa Španjolskom - kaže Rodri koji je jako nahvalio i Marcela Brozovića:

- On je odličan igrač, jedan od najboljih veznjaka današnjice. Zaslužuje jako puno respekta za svoje nastupe za Hrvatsku i Inter. Hrvatska je već godinama u završnici velikih natjecanja, a Brozović je uvijek jedan od najvažnijih na terenu. Opet, mi se moramo fokusirati na cijelu momčad, Hrvatska ima dobrih ofenzivnih i defenzivnih karakteristika, baš su natjecateljska momčad.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Mnogi vas vide jednim od najboljih veznjaka današnjice, a zadnju Zlatnu loptu koju je osvojio neki veznjak bila je ona - Luki Modriću.

- Velike su to stvari, ali nisam opterećen individualnim priznanjima. Sretan sam što s reprezentacijom i klubom imam puno prilika za pobjeđivanje, volim osvajati trofeje, sutra nam za to stiže nova prilika. Radim i treniram, a lijepo je čuti ako me netko vidi kao kandidata za Zlatnu loptu. Ali u svijetu ima mnoštvo fantastičnih igrača koji zaslužuju najveće nagrade tako da ne razmišljam o tome, samo o utakmici s Hrvatskom.

U tijeku je reprezentativni tjedan, mislite li da je utakmica Hrvatske i Španjolske nešto najzanimljivije što nam danas europski nogomet nudi?

- Zanimljivo pitanje, ne znam je li najbolja utakmica, ali smo i mi i Hrvatska ovo zaslužili, to finale. Hrvatska je jedna od najboljih reprezentacija svijeta, to stalno pokazuju. I lani u Katru i time kako igraju, time koga sve pobjeđuju. Ljudi su sjajni na europskim i svjetskim prvenstvima, sada na Ligi nacija. Znamo s kim se sutra srećemo, ali želimo taj trofej, dugo smo bez njega.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Kako vi vidite hrvatski vezni red?

- Uh, oni se tu sjajno nadopunjuju, imaju igrače s različitim karakteristikama. Njihovi veznjaci pokreću momčad, igraju sjajan nogomet. Modrić, Kovačić, Brozović..., ma to su sjajni igrači, odlično se kreću. Bit će to zahtjevna taktička bitka na sredini terena, ali spremni smo.

Luka Modrić još nije donio odluku u reprezentativnoj budućnosti, imate li vi koji savjet za njega?

- Haha, Luka ima 37 godina, prošao je toliko toga u karijeri, dobro zna što želi, tako da sam siguran kako ne treba moje savjete o reprezentativnoj budućnosti. Ali bilo bi dobro za nogomet da on još dugo ostane na ovoj razini - završio je Rodri.