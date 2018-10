Rog oduševljen Ancelottijem: Uz njega osjećam da sam bitan

U Napoli je stigao prošloga ljeta iz Dinama, ali dugo se tražio. Maurizio Sarri mu jednostavno nije davao priliku, često ga je zbog toga javno prozivao i predsjednik Aurelio Di Laurentis.

Zahvaljujući 'staroj slavi' iz Dinama Marko Rog je dobivao pozive u reprezentaciju, provlačio se koliko je mogao, ali svima je bilo jasno - ako ubrzo ne krene igrati, za njega više neće biti mjesta.

A onda je Sarri odlučio otići u Chelsea, a na vruću klupu momčadi iz Napulja je sjeo legendarni Carlo Ancelotti. Koji je odlučio vjerovati 23-godišnjem Hrvatu.

Nije Marko postao ekspresno član prve postave, ali je dobio svoju priliku u sedam utakmica ove sezone, a dva se puta u prvenstvu našao i u prvoj postavi, nešto što se kod Sarrija nije dogodilo.

Nije mu dugo trebalo da se Ancelottiju oduži na prilici. prošloga se vikenda upisao u povijesne knjige Serie A golom Udineseu nakon samo 27 sekundi provedenih u igri!

Bio mu je to prvijenac ove sezone i drugi pogodak otkako je u Italiji. I sam priznaje da je na njegovo samopouzdanje veliki utjecaj imao Ancelotti.

- Igram više. Nadam se da će se moja veća minutaža nastaviti i da ću odigrati dobro kada dobijem priliku. S trenerom se svi osjećamo mirnije i sigurnije. Uz Ancelottija osjećam da sam bitan, naučio nas je toliko toga - rekao je Rog za radio Kiss Kiss pa nastavio:

- Svi koji su dobili svoju priliku, iskoristili su je dobro. Ide nam dobro kada igramo 4-4-2, ali to nije toliko do formacije koliko do toga da se svi osjećaju dobro i svi razumiju nogomet koji igraju.

Napoli je u srijedu odigrao 2:2 u Ligi prvaka s PSG-om na Parku prinčeva. Imali su sve do 93. minute kada je sjajnim pogotkom Francuzima bod osigurao Angel di Maria.

- Nakon dugo vremena zajedno, narasli smo kao momčad. Zreliji smo. U Parizu smo odigrali sjajnu utakmicu, pokazali da se možemo boriti sa svakim. Nakon utakmice smo bili razočarani što nismo pobijedili, ali i remi je dobar - rekao je Rog pa dodao:

- Bit će nam lakše igrati s njima u Napulju, pred svojim navijačima. Uvjereni smo da možemo odraditi sjajnu utakmicu.

Napoli je drugi u skupini C s bodom iza Liverpoola i jednim više od PSG-a. U Italiji je iza Juventusa i zaostaje četiri boda, a u nedjelju ih čeka teška utakmica s Romom.