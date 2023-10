Roko Šimić: Prošli trener u Salzburgu nije me ni pogledao

Hrvatska U-21 reprezentacija okupila se u ponedjeljak u podne u jednom hotelu u Velikoj Gorici. Izbornik Dragan Skočić sprema dečke za utakmice protiv Grčke (13. listopada, Tripoli) i Bjelorusije (17. listopada, Velika Gorica) u sklopu kvalifikacija za Euro.

Među prvima stigao je Luka Sučić, veznjak Salzburga. Na terasi hotela družio se s roditeljima.

Antonio Tikvić, 19-godišnji stoper Udinesea, sam je sjedio u lobiju. On se još upoznaje sa suigračima, tek je nedavno debitirao za U-21 selekciju. Odigrao je u rujnu 90 minuta u gostujućoj pobjedi nad Farskim Otocima (4-2).

Matija Frigan zagrlio je Stipu Biuka. Nekadašnji krilni napadač Hajduka, danas Los Angeles FC-a, nije izgledao umorno unatoč interkontinentalnom putovanju.

- Ne muči me jet lag, sve je u redu - dobacio je Biuk u prolazu.

Skočić nije bio raspoložen za izjave.

- Razgovarat ćemo sutra. Ne znam još ništa - kratko je kazao izbornik, aludiravši na situaciju s kadrom, budući da u tom trenutku nije znao na koga će moći računati, hoće li mu nekoga Zlatko Dalić uzeti za A selekciju.

Čavlina: Imao sam dosta grešaka

Prvi golman reprezentacije u ovom je ciklusu Nikola Čavlina.

- Nisam najzadovoljniji kako je krenulo ove sezone u Lokomotivi. Imao sam dosta grešaka. Ipak, u posljednjih mjesec dana podigao sam razinu forme, stabilizirao se. Rezultati su sad odlični (Lokomotiva je sedma, op. a.) obzirom na naše mogućnosti. Nije bilo lako, ovog ljeta ostali smo bez dva najbolja igrača, Kačavende i Stojkovića - rekao je 21-godišnjak.

Kakva je golmanska konkurencija u U-21 reprezentaciji?

- Franka Kolića znam još s drugoligaških terena. kad je on branio za Osijek II, a ja za drugu momčad Dinama. Na prošlom okupljanju s nama je bio i Toni Silić, jako dobar golman. Sad je tu Tin Sajko (član Vukovara 1991, op. a.). Svi dobro rade. Ne sumnjam uopće u njihovu kvalitetu. Ja sam u prošlom ciklusu bio treći golman. Naporno sam radio i sad konačno dočekao priliku.

Da nisu ozlijeđeni, Kačavenda i Stojković sad bi bili na okupljanju...

- Ne daj Bože nikome. Međutim, ne sumnjam u njih. Pravi su profesionalci i vratit će se još jači.

Učinak Nikole Čavline ove sezone

'Tata je bio ljut kao ris'

Što kažete na mlade selekcije Grčke i Bjelorusije?

- Pratio sam malo Bjelorusiju. Iznenađujuće su izgubili 3-2 od Farskih Otoka, ali bili su puno bolji. Sreća ih nije mazila. U drugoj utakmici razbio ih je Portugal 5-0. Portugal je, uz nas, jedna od najkvalitetnijih momčadi u kvalifikacijama. Grci? Čvrsti su, agresivni, kao i u svakoj generaciji. Na nama je da pobijedimo u obje utakmice, da ispoštujemo izbornikove zahtjeve.

Rekli ste da ste u ovu sezonu ušli malo slabije. Jesu li vas iz ritma izbacile priče o transferu? Pričalo se da Dinamo ima klauzulu vratiti vas za parsto tisuća eura.

- Čak i ne. Jednostavno, na nekim se utakmicama nisam prilagodio na vremenske uvjete ili na teren. Tako je bilo protiv Varaždina, u gostima kod Farskih otoka... Baš me za tu utakmicu protiv Farana 'oprao' otac (Silvije Čavlina trener je golmana u ciparskom Pafosu, op. a.), bio je ljut kao ris. Rekao mi je da moram prepoznavati bolje situaciju, kakav je teren, kad odigrati neki pas, kad napucati loptu... Imamo dogovor da mi govori samo ono što nije valjalo. Svi znamo kad je nešto dobro.

Šimić: Prošli trener nije me ni pogledao

Nekoliko rečenica razmijenili smo i s Rokom Šimićem, napadačem Salzburga. Austrijski je prvak u nedjelju remizirao s Austrijom Klagenfurt. Bilo je 2-2, Šimić je igrao 75. minuta, poentirao je u osmoj minuti za 1-0.

- Šteta zbog rezultata, imali smo 2-0, ali dobili rani crveni karton i to nas je poremetilo. Drago mi je da sam u dobroj formi došao u reprezentaciju i veselim se ovim utakmicama.

Izabrani ste za igrača mjeseca. U rujnu ste zabili četiri gola u svim natjecanjima, imali i jednu asistenciju. Sad novi gol... Prepoznaju li vas u Salzburgu na ulici, jeste li zvijezda?

- Salzburg nije baš sportski grad, ali naravno da me ljudi prepoznaju. Nagrada navijača samo je znak da sam na dobrom putu, da dobro radim, u nedjelju sam bio igrač utakmice... Samo moram tako nastaviti. Mjesec po mjesec, utakmicu po utakmicu. Zahvalan sam treneru Gerhardu Struberu jer mi je dao šansu. Prošli trener (Matthias Jaissle, op. a.) nije me htio ni pogledati, bio sam peti-šesti napadač.

'U Zurichu sam očvrsnuo'

U drugom dijelu prošle sezone morali ste na posudbu. Izbor je pao na Zurich. Je li vas pogodilo što na vas u tom trenutku nisu računali u prvoj momčadi Salzburga.

- Nije me pogodilo, to je nogomet. Ja sam inzistirao na posudbi jer kod prethodnog trenera nisam imao minutažu. Imao sam puno opcija, a izabrao sam Zurich. Mislio sam da ću tamo imati sigurnu minutažu, ali to baš i nije bilo tako. Međutim, od 16 utakmica počeo sam samo četiri. Kad sam došao, bili smo posljednji, iako je klub sezonu ranije osvojio naslov - rekao je Šimić pa nastavio:

- Na kraju smo skoro uhvatili kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Zabio sam četiri gola, ali ne bih rekao da je ta epizoda za mene bila uspješna. Zbog manjka kontinuiteta ljetos na Euru nisam imao minutažu (samo šest minuta protiv Ukrajine, op. a.). Svakom po zaslugama. Nije, međutim, epizoda u Švicarskoj bila ni neuspješna. Bio sam još dalje od kuće, očvrsnuo sam. Sad igram i uživam.

'Častim Kačavendu večerom'

Koliko ste sad bolji igrač nego kad ste prije dvije godine otišli iz Lokomotive u Salzburg?

- Teško mi je govoriti. U Lokomotivi sam sa 17 godina bio radnik, trčao, jačao kapacitet pluća. Popravio sam se tehnički, ali i u golgeterskom smislu. U Lokomotivi baš i nisam puno zabijao. Doduše, bila je teška situacija, borili smo se za ostanak.

Sad važne utakmice protiv Grčke i Bjelorusije...

- Svaka nam je utakmica jednako važna. Protiv Grčke će biti malo teža utakmica. Imamo mi puno kvalitete. Ako nas izbornik dobro posloži, mi ćemo diktirati ritam utakmice.

Nedavno ste protiv Benfice zabili i asistirali. Bio vam je to prvi gol u Ligi prvaka. Vaš prijatelj Karlo Špeljak, bivši suigrač u Lokomotivi, a danas napadač Rudeša, rekao nam je nedavno da ste Kačavendi i njemu dužni ručak i večeru zbog tih postignuća u najelitnijem europskom klupskom natjecanju. Hoćete li to sad realizirati?

- Ovih dana, čim završi okupljanje! To su mi dva najbolja prijatelja još od djetinjstva. Čuo sam se s Kačavendom. Žao mi je što ga je već drugi put zadesila teška ozljeda koljena. Igrao je praktički samo nekoliko mjeseci i to s bolovima. Nije to zacijelilo na najbolji mogući način. Već je krenuo s oporavkom, ne želi nigdje žuriti. Bolje pričekati mjesec-dva, nego još godinu dana izbivati.

