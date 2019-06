Roko Ukić: Sad bi svi htjeli moj dres s brojem jedan od Toronta

Čudesan je taj sport, doista. Kanadski klubovi u NHL-u nisu osvojili naslov od 1993. godine. Kanada je domovina hokeja, a nikako da dođu do naslova. No kad ne ide u hokeju, ide u košarci. Kanadski klub osvojio je prvi put naslov NBA prvaka. Toronto Raptorsi bili su bolji od svih Amera i naravno da su naslov ludo proslavili.

Žan Tabak i Roko Leni Ukić bili su Hrvati koji su nosili dres novog NBA prvaka. Tabak je tamo bio od osnivanja kluba 1995. do 1998. godine.

A Roko Leni Ukić u Torontu je proveo jednu sezonu, 2008/2009., zaigrao je za klub koji ga je birao na draftu u drugoj rundi, kao prvi izbor.

- Za rookijea sam imao vrlo dobru sezonu. Nastupio sam u čak 72 utakmice - rekao nam je bivši kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije.

Toronto je 11 godina nakon Rokova odlaska šokirao košarkaški svijet. U velikom je finalu 4-2 pobijedio aktualnog prvaka Golden State. Raptorsi su dobili sve tri utakmice na gostovanjima u Kaliforniji.

- Finalna serija bila je pomalo tužna. Mislim to zbog svih ozljeda s kojima se morao suočiti u finalu. Nije im bilo lako bez Duranta i bez Thompsona, koji se na kraju ozlijedio. Ja sam navijač Golden Statea. Oni igraju košarku onako kako je volim da se igra. Zbog toga bih volio da su oni osvojili naslov, ali kad već nisu oni, onda je moj bivši klub dobar izbor - rekao je Roko Leni Ukić, koji odlično poznaje stanje u Torontu.

- Tamo sam bio godinu dana, prije nego što su me trejdali u Milwaukee Buckse. Bile su to godine dominacije nekih drugih momčadi. Toronto sad ima odličnu momčad, a to je najviše zasluga Masai Ujirija, Nigerijca, koji je u klubu predsjednik košarkaških operacija. On je složio ovu sjajnu momčad - kaže Ukić.

Kad je bio u Torontu, nosio je dres s brojem jedan.

- U posljednje vrijeme svi me zovu, sad svi žele moj dres iz Toronta, ha, ha. No imam samo jedan kao uspomenu, jedan crveni. Nemam više nijedan - nasmijao se Roko Ukić.

Foto: CHRIS YOUNG/Press Association/PIXSELL

Kawhi Leonard bio je MVP finala, doista je imao doigravanje za pamćenje. Ubacio je 732 koša u playoffu, a više su od njega ubacili samo Michael Jordan (759 koševa) 1992. i LeBron James (748 koševa) 2018. godine. Postao je tek treći igrač u povijesti NBA finala koji je nagradu za MVP-a osvojio u dresu dva različita kluba. Prvu je osvojio kao igrač San Antonija.

- Ove godine napokon im se sve posložilo. Dvoranu su odavno izgradili, publika se s vremenom navikla na košarku, a ove su godine napokon imali dobro posloženu momčad i superzvijezdu Leonarda, koja ih je vodila do naslova - rekao nam je Tabak.

Žan Tabak stigao je u Toronto Raptorse na pomalo neobičan način, naime, dvije nove franšize Toronto i Vancouver imale su priliku na tkzv ''ekspanzijskom draftu'' birati nekoga od ponuđenih igrača iz rostera ostalih NBA momčadi, a kako su u Tabakovim Houston Rocketsima procijenili kako ga neće uzeti, uvrstili su njegovo ime na popis. No, Toronto je izabrao upravo Tabaka, koji je u Kanadi proveo nepune tri sezone, u kojima se dosta mučio s ozljedama stopala, lomom ruke..., da bi u veljači 1998. bio mijenjan u Boston Celticse...

- Proveo sam u Torontu tri godine i to su bile godine u kojima sam u stvari najviše i igrao kad je u pitanju NBA. No bile su to i teške godine u kojima se tak gradila franšiza koja je prolazila dječje bolesti - prisjetio se Tabak vremena kad su velike NBA zvijezde u širokom luku izbjegavale Kanadu.

Ni Toronto ni Vancouver nisu bile poželjne destinacije zbog toga što su franšize tek osnovane, nije bilo ni prave košarkaške publike, a veliki problem bile su i fiskalne razlike, u Kanadi je porez uzimao puno više od primanja nego u Americi... Zbog toga su mnogi veliki igrači odbijali mogućnost igranja u Torontu, pa je franšiza morala krenuti drugim putem, gradili su momčad polako, od temelja, na draftu i pametnim kupovinama.

Glavnu ulogu i tome je imao Masai Ujiri, pod čijim su vodstvom i stigli do naslova.

Iz vremena kad sam ja tamo igrao u klubu nema više nikoga, a Ujirija znam iz vremena kad sam radio kao scout New York Knicksa, a on Raptorsa, pa smo se sretali na utakmicama i turnirima. No koliko vidim i čujem, a moram priznati da sam danas puno više fokusiran na europsku nego na NBA košarku, radi dobar posao.

Iako u početku nije bilo previše interesa za košarkom, navijači Raptorosa su se u zadnjih nekoliko godina prometnuli u najbolju domaću publiku u NBA ligi.

Teško je bilo graditi sve od početka, sve je bilo novo, bez tradicije, momčad bez velikih zvijezda koje su magnet za publiku, a igrali smo na zatvorenom stadionu Sky Dome na kome su se igrao baseball i football. Zatvorilo bi se pola terena, pa iako bi se okupilo i 30.000 gledatelja, nikad atmosfera nije ni mogla biti onakva kakva bi bila u dvorani.

Eto, ove godine im se napokon sve posložilo. Dvoranu su odavno izgradili, publika se vremenom navikla na košarku, a ove su godine napokon imali dobro položenu momčad i superzvijezdu Kawhi Leonarda koja je vodila do naslova.