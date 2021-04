Početak drugog teniskog Grand Slam turnira u sezoni, pariškog Roland Garrosa, bit će pomaknut za tjedan dana i započet će 30. svibnja, priopćili su u četvrtak iz Francuskog teniskog saveza (FFT).

Iz FFT-a su poručili kako je ova odluka posljedica želje da se u uvjetima pandemije izazvane koronavirusom "turnir igra pred najvećim mogućim brojem gledatelja, imajući u vidu njihovo zdravlje i sigurnost".

Francuzi žele od sredine svibnja vratiti gledatelje na sportske i kulturne događaje, naravno, budu li za to stvoreni epidemiološki preduvjeti.

"Oduševljen sam što su nam razgovori s predstavnicima vlasti, predstavnicima Međunarodne teniske federacije (ITF) te s našim partnerima i televizijskim kućama, uz neprestanu suradnju sa Ženskom teniskom udrugom (WTA) i Udrugom teniskih profesionalaca (ATP) omogućili da odgodimo početak Roland Garrosa 2021. za tjedan dana", izjavio je predsjednik FFT-a Gilles Moretton.

"Za ljubitelje tenisa, igrače i atmosferu, prisutnost gledatelja je od vitalne važnosti za naš turnir koji je najvažniji proljetni sportski događaj", dodao je Moretton.

Pomicanjem Roland Garrosa u dodatni tjedan u lipnju doći će do kolizije s dijelom sezone turnira na travnatoj podlozi koji prethode Wimbledonu, čiji je početak u ovoj godini predviđen za 28. lipnja, 15 dana po završetku najvećeg svjetskog turnira na crvenoj zemlji. To za tenisačice i tenisače i nije neka novost, s obzirom na to da je takav raspored turnira bio uobičajen dugi niz godina, sve dok nije ustanovljen kalendar s razmakom od tri tjedna između dva europska Grand Slam nastjecanja.

ITF-ov Odbor za Grand Slam turnire kao i predstavnici Wimbledona, Australian Opena i US Opena u zajedničkom su priopćenju dali podršku jednotjednoj odgodi Roland Garrosa. U priopćenju je navedeno da će ovogodišnja sezona turnira na travnatoj podlozi biti skraćena za jedan tjedan te da će se od 2022. razmak između Roland Garrosa i Wimbledona vratiti na tri tjedna.

U srijedu su se zajedničkim priopćenjem oglasili ATP i WTA.

"ATP i WTA zajednički rade sa svim uključenim stranama koje su pogođeme ovom odgodom na optimiziranju kalendara za igrače, turnire i teniske zaljubljenike u tjednima nakon Roland Garrosa", navodi se u priopćenju.

Jednotjedna odgoda početka pariškog Grand Slam turnira nije ništa u usporedbi s prošlogodišnjim preseljenjem turnira iz proljetnog u jesenski termin krajem rujna. No, za razliku od Wimbledona, koji 2020. nije održan, Roland Garrosu su takvi potezi donijeli neprekinut niz održavanja od Drugog svjetskog rata, čak i uz gledatelje na tribinama, ali uz dnevno ograničenje od 1000 osoba.