Roma, Italija, Boca... Stop! De Rossi okončao igračku karijeru

Bio je 'programiran' kao još jedan vječni Romin kapetan nakon prekida karijere Francesca Tottija, ali Daniele De Rossi (36) u nogometnu mirovinu ide iz Argentine, kao igrač Boca Juniorsa.

Sa Italijom je 2006. postao prvak svijeta, a sa Romom nikad nije uspio osvojiti scudetto, ali je u cijelom nogometnom svijetu bio poštovan kao vrhunski zadnji vezni, fajter i znalac.

Šest mjeseci Boce nakon dva desetljeća Rome pa... Kraj. Prve tri nogometne godine proveo je u Ostia Mare, gradiću koji je bio luka staroga Rima. Zauvijek ostaje jedan od simbola Žuto-crvenih.

Američki su se vlasnici malo poigrali s tim simbolom pa je De Rossi, dosta ljut, prošlog ljeta otišao u Buenos Aires, ali nogometne godine su poodmakle, sa 36 na leđima nije se nametnuo u kultnome klubu.

- Moju Gaiu, voljenu kćer, nisam vidio od kad sam u Argentini. Nisam se nešto ni naigrao u Boci tako da... Nije nikakve teška ozljeda u pitanju nego želja da budem sa obitelji u rodnom gradu - objasnio je Talijan.

- Ovdje ostavljam dio svog srca, jer nitko ne može shvatiti što znači igrati na Bomboneri i biti u svlačionici Boce. Dočekali ste me kao jednog od svojih i to ne zaboravljam. Vidjet ćete me opet na vašim tribinama - rekao je De Rossi Argentincima.

Najavio je kako će i njegov sljedeći posao biti vezan uz nogomet premda još nije odlučio što će konkretno i gdje konkretno raditi. Za Bocu je odigrao 5, a za Romu 500 utakmica.

