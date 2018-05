Roma vjeruje u reprizu Barce, na ulicama strah od huligana

Svijet nas gleda, nemojmo se osramotiti. Odjenimo Rim u gospodsko odijelo i pokažimo gostoprimstvo. Imamo veliku odgovornost i moramo biti pravi na stadionu i izvan njega, rekao je Francesco Totti, koji se umirovio prošle godine.

No zna Totti da će to biti teško. Koliko god se on trudio. Svjesna je toga i policija, pa je izdala poseban priručnik za 5000 navijača Liverpoola koji su stigli u Rim. U njemu se mole engleski navijači da se druže na dvije lokacije, Campo di Fiori, i Largo Corrado Ricci, odmah pored rimskog koloseuma, jer će tamo biti najveće policijske snage. Preciznije, bit će 2000 policajaca.

Important information for supporters heading to Rome. Please read the travel advice carefully and fill out our online form at https://t.co/wLu9e2BiIy pic.twitter.com/KibgnIT1DC