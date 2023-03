Romano: Šime Vrsaljko završio je s nogometom, ide u mirovinu

Svjetski doprvak s Hrvatskom Šime Vrsaljko (31) zaključio je nogometnu karijeru, tvrdi pouzdani talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano na Twitteru.

"Šime Vrsaljko povukao se iz profesionalnog nogometa. Hrvatski bek ima 31 godinu — i odlučio je odmah napustiti nogomet", stoji u objavi na Twitteru.

Vrsaljko je bez kluba od studenoga, kad je raskinuo ugovor s grčkim Olympiacosom nakon devet utakmica i novih problema s ozljedama.

Prije toga, u kolovozu se oprostio od dresa hrvatske nogometne reprezentacije za koju je igrao 52 puta. Prije utakmice protiv Danske čelnici HNS-a priredili su mu i službeni oproštaj i prigodnu fotografiju, onu na kojoj leži na zastavi nakon plasmana u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji.

"Te utakmice, ta slavlja, i oni dočeci u Zagrebu i Zadru su nešto što nikada, nikada neću zaboraviti. Nije tajna da sam za taj uspjeh žrtvovao koljeno, i opet bih sve napravio isto jer za to smo svi živjeli. Mi u svlačionici i vi na tribinama", objasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Vrsaljkov oproštaj od 'vatrenih'

- Iskreno, dirnuo me taj službeni oproštaj od reprezentacije. Gledajte, kada nešto volite, kada ste uz nešto vezani i u lijepim i u teškim trenucima, onda vam emocije rade "sto na sat". Dugi sam niz godina bio u službi reprezentacije, znao sam da je stiglo vrijeme za moj oproštaj. U sportskoj karijeri uvijek dođe taj trenutak, nekome prije, nekome kasnije, znam da je moj stigao. Presretan sam na svemu što sam osjetio u tih 10-ak minuta na Maksimiru prije utakmice s Danskom, i te ću scene, taj zadnji pljesak hrvatskih navijača pamtiti dok sam živ. Za mene su to prelijepa sjećanja - rekao nam je Vrsaljko u velikom intervjuu.

Ostaje u nogometu, ali...

Inače, od ove godine na Transfermarktu je naveden kao jedan od menadžera agencije Universal Twenty Two koja surađuje s igračima poput Luke Modrića, Emiliana Martíneza i Nemanje Matića, a najvrjedniji je Alexander Isak (23) iz Newcastlea kojega procjenjuju na 50 milijuna eura.

Na pitanje o poslu nakon karijere prošlog rujna ovako je govorio za 24sata:

- Ne mogu reći da se vidim kao trener, to sigurno neće biti slučaj. Za sada ne razmišljam niti o nekakvoj funkciji sportskog direktora, ali ako se dogodi kakav poziv iz HNS-a, znam da to ne bih mogao odbiti. To se jednostavno ne odbija. Kao bivši reprezentativac cijelog ću se života stavljati u službu reprezentacije, to je na neki način i dalje moja obaveza.

POGLEDAJTE TRENING VATRENIH UOČI UTAKMICE S WALESOM:

Najčitaniji članci