Ronaldo drži Juve iznad vode: Dao dva gola za remi s Romom

<p>U derbiju 2. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma i Juventus su na Olimpicu odigrali 2-2.</p><p>Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, no Juve se oba puta vratio postigavši drugi gol s igračem manje.</p><p>Oba gola za rimski sastav zabio je Francuz Jordan Veretout (31-11m, 45), dok je dvostruki strijelac za goste iz Torina bio Portugalac Cristiano Ronaldo (44-11m, 69).</p><p>Roma je povela u 31. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Veretout. Francuz je sam izborio jedanaesterac nakon što je njegov udarac rukom zaustavio sunarodnjak Adrian Rabiot.</p><p>Izjednačio je Juventus u 44. minuti, također iz kaznenog udarca. Rukom je igrao Lorenzo Pellegrini, a Ronaldo sigurno zabio. No samo dvije minuta kasnije Roma je stigla do nove prednosti. Bila je to brza kontra koju je u pogodak pretvorio Veretout na Mhitarjanovu asistenciju.</p><p>U 62. minuti talijanski prvak je ostao s igračem manje nakon što je zbog drugog kartona isključen Rabiot. Juve je ipak, s igračem manje izjednačio u 70. minuti, a strijelac je ponovo bio Ronaldo.</p><h2>Slavili Napoli, Milano i Verona</h2><p>U ranije odigranim susretima Napoli, Milano i Verona su upisali nove pobjede.</p><p>Napoli je deklasirao Genou sa 6-0, Milan je na gostovanju pobijedio Crotone sa 2-0, dok je Verona, koju vodi Ivan Jurić je pobijedila Udinese sa 1-0.</p><p>Golove za Napoli zabili su Rodrigo Lozano (10, 65), Piotr Zielinski (46), Dries Mertens (57), Eljif Elmas (69) i Matteo Politano (72).</p><p>Milan Badelj i Marko Pjaca bili su u početnom sastavu Genoe, Badelj je igrao do 64. minute, a Pjaca do 70. minute. Petar Brlek nije nastupio.</p><p>Tri boda je osvojio i Milan koji je na gostovanju slavio sa 2-0 protiv Crotonea. Milan je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela iz kaznenog udarca kojeg je izborio Ante Rebić, a realizirao Franck Kessie. Pobjedu Milana potvrdio je Brahim Diaz golom u 50. minuti. Rebić je igrao do 58. minute kada je izašao iz igre zbog ozljede ramena.</p><p>Verona, koju vodi Ivan Jurić je pobijedila Udinese sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Andrea Favilli u 57. minuti.</p><p>U prvom prvoligaškom susretu u povijesti kluba Spezija je u Ceseni izgubila od Sassuola sa 1-4.</p><p>Spezija je prvi put u povijesti izborila plasman u Serie A, a premijeran nastup u elitnom društvu nije prošao najbolje.</p><p>Novi prvoligaš se dobro držao u prvom poluvremenu, a u nastavku susreta su gosti su bili uvjerljivi.</p><p>Strijelci za Sassuolo bili su Filip Đuričić (12), Domenico Berardi (64-11m), Gregoire Defrel (66) i Francesco Caputo (76), dok je gol za Speziju zabio Andrej Galabinov (30).</p><p>Za domaći sastav je cijeli susret odigrao Martin Erlić, bivši branič Rijeke koji je sa 16 godina preselio u Parmu, a od 2018. je Spezijin član.</p><p>Dodajmo kako se utakmica igrala na stadionu Dino Manuzzi u Ceseni dok se ne završi obnova stadiona Picco.</p><p>Na ljestvici vode Napoli, Verona i Milan sa po šest bodova.</p>