Nakon utakmice protiv Juventusa htio sam ispuniti svoj san i dobiti Ronaldov dres. Kada je sudac svirao kraj utakmice, umjesto da odem slaviti, otišao sam do njega. Pitao sam ga: 'Cristiano, mogu li dobiti dres?' On me nije ni pogledao, samo je rekao: 'Ne!', otkrio je u autobiografiji nogometaš Atalante i njemački reprezentativac Robin Gosens (26).

Riječ je o utakmici polufinala Kupa iz siječnja 2019. godine kada je Atalanta razbila Juventus 3-0, a Nijemac se poslije toga jednostavno pomirio s tim i nikad više nije zatražio dres od Portugalca. No nakon što je pročitao njegovu autobiografiju, suigrač Hans Hateboer nije htio gledati tužnog Gosensa pa ga je odlučio razveseliti.

Poslije treninga je Gosensu donio vrećicu s poklonom, a unutra je bio Ronaldov dres iz Juventusa.

- E sada si napokon dobio Cristianov dres - poručio mu je Hateboer, dok se suigrači nisu mogli prestati smijati.

Cristiano Ronaldo (36) je jedan od igrača čiji dres ima posebnu vrijednost. Na kraju svake utakmice najveća gužva bude oko njega jer nema tog igrača koji ne želi u svoj ormar pospremiti dres s njegovim prezimenom. U većini slučajeva Cristiano bez razmišljanja pokloni dres, pristane i na fotografiju, pogotovo s mladim igračima kojima je uzor, ali igrača Atalante Robina Gosensa (26) je prije dvije godine razočarao kada mu je odbio dati dres.

- Pocrvenio sam, bilo me sram. Udaljio sam se od njega. Dok sam odlazio, osjetio sam se tako malim. Znate one trenutke kada vam se nešto sramotno dogodi, pa se osvrnete oko sebe da vidite je li netko to primijetio? E, tako sam se tada osjećao, želio sam se sakriti - priznao je Nijemac.

Sada je i on napokon dobio Ronaldov dres. Makar, ne osobno od Portugalca, ali na njemu barem piše 'Ronaldo'. Hateboer je usrećio svog suigrača, a i ovo je dokaz zašto Atalanta već godinama igra sjajno i ima odličnu kemiju u momčadi.