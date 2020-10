Ronaldo i Ramos ne pričaju već dvije godine zbog - Modrića?!

Španjolska i Portugal su u srijedu remizirali u prijateljskoj utakmici, a to je bio prvi susret između Cristiana Ronalda i Sergija Ramosa nakon dvije godine. Točno toliko ovaj dvojac nije međusobno komunicirao...

<p>Jedan je u <strong>Real Madrid </strong>došao 2005. godine, a drugi 2009. Zajedno su osvojili četiri Lige prvaka, dvije La Lige i dva <strong>Kupa</strong> te postali legende kluba. A danas? Pa već dvije godine uopće ni ne pričaju.</p><p><strong>Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo </strong>obilježili su jednu Realovu eru, igrali su zajedno od 2009. do 2018. godine, bili si međusobna podrška, prijatelji, ali njihov odnos naglo se pogoršao baš te 2018. godine. No ne zbog Ronaldovog odlaska u Juventus već zbog - Luke Modrića.</p><p>Kao što je svima poznato, hrvatski kapetan je te godine bio na samom vrhuncu. Bio je jedan od najboljih igrača na svijetu, osvojio je Ligu prvaka s Realom i došao do srebra na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom. Bila je to kruna njegove karijere, a to su prepoznali i stručnjaci koji su mu dodijelili Zlatnu loptu. No to nije baš najbolje sjelo Portugalcu koji je bio uvjeren da će ju on osvojiti, a ne Luka.</p><p>- Naravno da sam razočaran što nisam pobijedio, ali život ide dalje i nastavit ću naporno raditi. Na terenu sam napravio sve da bih osvojio Zlatnu loptu, brojke ne lažu, ali nisam manje sretan jer nisam pobijedio. Imam divne prijatelje i obitelj i igram u jednom od najboljih klubova. Čestitke Modriću koji je zaslužio nagradu, ali sljedeće godine napravit ću sve da pobijedim. Zar mislite da ću ići kući plakati? - rekao je tada razočarani Ronaldo.</p><p>Mnoge je razočarao njegov pristup, a uz to uopće nije ni došao na dodjelu čime je pokazao nedostatak poštovanja prema Modriću. I zbog toga su mu brojni bivši suigrači iz Reala okrenuli leđa. Jedan od njih je Ramos, veliki Lukin prijatelj, koji je to zamjerio Ronaldu, a ovaj dvojac nije komunicirao upravo od proglašenja. Također, istu stvar su napravili i neki drugi igrači, a jedino je Marcelo ostao s njim u kontaktu, piše španjolska <a href="https://www.marca.com/futbol/2020/10/07/5f7dad5fca4741252b8b45ef.html" target="_blank">Marca</a>.</p><p>Španjolska i Portugal jučer su odigrali prijateljsku prijateljsku utakmicu bez golova, a to je bio i prvi susret ovog dvojca nakon dvije godine. Zanimljivo, na travnjaku se nisu susreli jer je Ramos igrao od 81. minute, a Ronaldo do 72. No tko zna, možda je nakon utakmice ipak pala pomirba?</p><p>A to se i dogodilo. Ramos se srdačno pozdravio s Ronaldom i Pepeom u svlačionici, a od Cristiana je dobio potpisani dres.</p>