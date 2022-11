Ronaldo izgubio živce: Pa prestanite više pričati o meni! Razgovarajte o nečemu drugom

Portugalski novinari smjestili su se na svoja mjesta i čekali da dođe netko od portugalskih reprezentativaca. A kad ono, na opće iznenađenje, ispred njih se pojavio nasmijani Cristiano Ronaldo. Nitko ga nije očekivao.

Igrač Manchester Uniteda uvijek je glavna tema medija, ali pod povećalo javnosti, ako je to više moguće, došao je nakon intervjua s Piersom Morganom gdje je opleo po Unitedu, treneru Ten Hagu i suigračima. Time je sam sebi, vrlo vjerojatno, sredio ispisnicu iz kluba.

Prethodnih dana engleski mediji pisali su o njegovom lošem odnosu s Brunom Fernandesom zbog spornog intervjua pa je bilo pitanje kako će to utjecati na portugalsku reprezentaciju koja je u užem krugu favorita za osvajanje SP-a. Nije se želio skrivati, već je izašao pred medije i razjasnio sve.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Tajming je uvijek tajming. Lako je vama birati ga. Ponekad pišete istinu, ponekad laž. Ne moram se brinuti što drugi misle. Razgovaram kad želim. Svi znaju tko sam, u što vjerujem. Znaju me od moje 11. godine. Neće na njih utjecati ono što ljudi govore i pišu o meni - rekao je Cristiano Ronaldo.

Osim ne baš bajnog odnosa s Brunom Fernandesom, koji ga je hladno pozdravio na okupljanju na društvene mreže izašla je snimka na kojoj se raspravlja s Joaom Cancelom. Cristiano tvrdi kako su priče o netrpeljivosti lažne.

- Samo smo se zafrkavali, u super smo odnosima. Avion mu je kasnio i ja sam ga upitao: "Jeste li došli brodom?" zezao sam se. Isto s Cancelom. Bio je tužan tijekom treninga. Rekao sam, "probudi se, hajde, imamo!" To je još jedna vaša izmišljotina.

Foto: John Sibley/REUTERS

U jednom trenutku je poživčanio pa dao naredbu novinarima. Portugalac baš i nije fan slobode govora i pisanja, ha?

- Prestanite razgovarati o Ronaldu. Kada neki igrač dođe na presicu, ne pitajte ga o meni, razgovarajte o Svjetskom prvenstvu, o reprezentaciji. Da ste me pitali o Rafi, ne bih odgovorio. Neću govoriti o drugima. Volio bih da me pitate o reprezentaciji.

Ronaldu će ovo biti peto Svjetsko prvenstvo. Svojoj zemlji donio je Euro 2016. godine, može li i zlatnu božicu? O umirovljenju još ne razmišlja.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Ovdje je glavna stvar reprezentacija i mi, tako da moramo biti fokusirani na Svjetsko prvenstvo jer Svjetsko prvenstvo ne dolazi svaki put, nemate priliku igrati Svjetsko prvenstvo puno puta. Čak i ako osvojim Svjetsko prvenstvo, to će se nastaviti. Neki ljudi me vole više, neki manje. To je kao u životu, neki vole plavuše, neki brinete - kazao je pa zaključio:

- Želio bih osvojiti ovaj turnir. Ambiciozan sam, ali ako mi kažete da neću više osvajati turnire, svejedno bih bio sretan s obzirom na sve što sam osvojio. Bio bih zadovoljan svojim postignućima. U povijesnim knjigama svi će ostali rekordi biti tamo. Ali očito Svjetsko prvenstvo na polici ne bi bilo loše. Bio bi to san. Nadam se da je sva energija na pravoj i na našoj strani.

Iako mu je 37 godina, Ronaldo će kao kapetan i prvi napadač predvoditi Portugalce. Prvenstvo otvaraju u četvrtak protiv Gane, četiri dana kasnije slijedi Urugvaj, od kojeg su prije četiri godine ispali u osmini finala, a skupinu će zaključiti 2. prosinca protiv Južne Koreje.

Najčitaniji članci