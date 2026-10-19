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UDARAC PO DŽEPU

Pa kako će samo to platiti? Ronaldo je kažnjen s 255 eura

Piše HINA,
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Pa kako će samo to platiti? Ronaldo je kažnjen s 255 eura
Foto: Profimedia
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Ronaldo je napustio reprezentativni kamp u Kopenhagenu uoči dvoboja Lige nacija protiv Danske optuživši Jesusa za kršenje obećanja u vezi njegove uloge u reprezentaciji

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Svjetski rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka za reprezentaciju, 41-godišnji portugalski napadač Cristiano Ronaldo suspendiran je na 30 dana zbog napuštanja reprezentativnog kampa nakon svađe s izbornikom Jorgeom Jesusom ranije ovog mjeseca, objavio je Portugalski nogometni savez.

Ronaldo je dobio i smiboličnu novčanu kaznu od 255 eura.

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp u Kopenhagenu uoči dvoboja Lige nacija protiv Danske optuživši Jesusa za kršenje obećanja u vezi njegove uloge u reprezentaciji jer ga nije uvodio u igru tijekom prethodnog dvoboja protiv Norveške.

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Foto: Profimedia

Jesus je opovrgnuo davanje bilo kakvog obećanja Ronaldu.

Disciplinska komisija stoga je zaključila kako je Ronaldo namjerno prekršio članak 160(1) disciplinskih pravila Portugalskog saveza.

Nije poznato kada će Ronaldo odlužiti suspenziju, a predsjednik Saveza Pedro Proenca izjavio je kako se svi u toj organizaciji nadaju kako će se Ronaldo vratiti u sastav kada se čitav slučaj okonča.

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Komentari 3
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