'Ronaldo je napustio Real jer ga je klub izdao i povrijedio'

Cristiano Ronaldo službeno je postao novi igrač Juventusa 10. srpnja kad je potpisao četverogodišnji ugovor s aktualnim talijanskim prvakom, a madridski Real dobio je odštetu u visini 112 milijuna eura. No, njegov razlaz sa sad već bivšim klubom, prenosi Marca informacije El Munda, počeo je još prije. U svibnju 2017. godine!

Sve je puklo na nenogometnim stvarima, na problemima sa španjolskim poreznim vlastima. El Mundo otkriva da je u svibnju 2017. Ronaldo održao sastanak u svom domu s agentom Jorgeom Mendesom, a prisutni su bili i njegovi financijski savjetnici.

- Rekao sam da ne želim nikakav rizik! - rekao je tada Ronaldo savjetnicima.

- Nisam studirao i jedina stvar koju sam radio cijeli život jest igranje nogometa. Ali nisam glup i ne vjerujem nikomu! Zato uvijek kad zapošljavam nekoga plaćam 30 posto više nego što ta osoba traži. Jer ne želim probleme!

Tim se riječima Ronaldo obratio prisutnima na sastanku, a odvjetnik Carlos Osorio objasnio je da je on zadužen za te financijske probleme koji su snašli Cristiana, ali istovremeno poručio Portugalcu da ne brine.

No, nekoliko mjeseci kasnije tadašnja Realova zvijezda morala je prihvatiti nagodbu s poreznim vlastima i to ga je razbjesnilo.

- Nikad nisam rekao da ne platite porez! Želim znati što se dogodilo! Ne razumijem ništa, ako su porez trebali platiti sponzori, zašto sam ja optužen? - pitao se Cristiano.

I kad je naposljetku platio kaznu za izbjegavanje poreza, nadao se da će mu Real ponuditi bolji ugovor kako bi mu ublažio taj financijski udarac. Kao što je Barcelona napravila s Lionelom Messijem. No, Real se distancirao od Ronalda i njegovih problema sa zakonom, a on je to shvatio kao izdaju. Kao što je činjenicu da Messi ima dvostruko bolji ugovor, a da ga je prestigao i Neymar odlaskom u PSG, smatrao uvredom i nedostatkom poštovanja prema njemu.

Stvar je otišla toliko daleko da je čak trener Zinedine Zidane tražio od klupskih čelnika da riješe tu stvar jer Cristiano previše priča o tome u svlačionici.

A navodno je Cristiana također iritiralo što se uvijek Alfredo di Stefano spominjao kao najbolji igrač u povijesti Reala, a ne on.

- Uvijek me stavljaju iza Di Stefana. Ne znam što više moram napraviti da budem najbolji - navodno je rekao Portugalac.

Naposljetku je odnos s Realom došao do točke gdje više nije bilo povratka i Ronaldo je odlučio sreću potražiti u Juventusu. A Mundo Deportivo otkriva i koja su još tri kluba pokušala dovesti Ronalda, a to su Milan, Manchester United i PSG. Talijani i Francuzi odustali su uskoro od plana dovođenja, a sam Ronaldo procijenio je da u Manchester Unitedu neće imati priliku boriti se za najveće trofeje.