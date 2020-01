Ronaldo, kakav hipster: iPod i samurajski repić za hat-trick!

Cristiano Ronaldo je nestvarno dobar atleta, nogometaš i golgeter. A i hipster. Majstor je na utakmicu sa Cagliarijem došao sa iPod Shuffleom na reveru. Apple već tri godine ne proizvodi iPod Shuffle, ali Cristiano ne troši na novo ako staro dobro radi.

Majstor je, inače, našem Rogu i ostalim otočanima zabio svoj - 55. hat trick karijere!

It's 2020 and Ronaldo's still rocking the iPod Shuffle 🤣 @brfootball pic.twitter.com/jBvZROY7Rz