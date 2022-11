Ronaldo: Messi je čarobnjak, najbolji igrač kojeg sam gledao. A ja nisam igrač za tri minute...

Cristiano Ronaldo (37) proteklih je dana uzburkao englesku nogometnu javnost intervjuom s novinarom Piersom Morganom s TalkTV-a u kojem je napao svoj klub Manchester United i njegove vodeće ljude, ali i aktualnog trenera Erika ten Haga i njegova prethodnika Ralfa Rangnicka. U drugom dijelu emitiranom u četvrtak navečer govorio je o još nekim situacijama zbog kojih se, kako je rekao, osjeća crnom ovcom.

Zaiskrilo je između njega i Ten Haga kad ga je htio uvesti na nekoliko minuta u završnici utakmice protiv Tottenhama na Old Traffordu. Klub ga je nakon toga suspendirao na tri dana.

- To je nešto zbog čega žalim, što sam napustio stadion. Vjerojatno, ili možda ne, ne znam. Teško je reći 100 posto, ali recimo da mi je žao, ali osjećao sam da me trener isprovocirao na isti način. Nije dopušteno da trener potroši tri minute na mene u utakmici. Žao mi je, nisam takav igrač. Znam što mogu dati momčadi - rekao je Cristiano.

Sinu Cristianu Junioru ništa nije bilo jasno kad ga nije bilo u idućoj utakmici protiv Chelseaja.

- Sjećam se da sam došao kući, on me ugledao i rekao: "Tata, zar ne ideš na utakmicu?". Rekao sam mu "Ne jer me klub suspendirao na tri dana. Nisam se pristojno ponašao". A on je reagirao: "Moj tata nije pristojan, što?!".

U ranijem porazu kod Manchester Cityja 6-3 cijelu je utakmicu proveo na klupi.

- Izlike, ja to vidim kao izlike. Vidio sam puno stvari za koje ga ne želim kritizirati. Možda ima drugačije mišljenje od mog, bira igrače za koje misli da su bolji za momčad. Poštujem to, ali govori izlike cijelo vrijeme, da. Znaš, izlike imaju kratke noge i ne možeš se stalno opravdavati, a to su stvari koje nemaju smisla. U redu, ne staviš me protiv Manchester Cityja iz poštovanja za moju karijeru i hoćeš me staviti tri minute protiv Tottenhama. Nema smisla... Mislim da je to napravio namjerno jer npr. u reprezentaciji i u drugim klubovima, kad me trener želi uvesti na pet minuta ako je netko ozlijeđen ili me stvarno treba, ja mu pomognem. Osjećao sam se isprovocirano ne samo tom utakmicom, nego i prije - kaže.

Okrznuo je i vlasnike kluba, obitelj Glazer.

- Nije im stalo do kluba. Kao što znate, United je marketinški klub. Dobit će novac od toga, ali ga zapravo ne dobivaju od sporta. Nisam razgovarao s njima otkako sam se vratio. Igrači žele ono najbolje u klubu, zato sam se vratio i zato volim klub. Ali stvari unutar kluba ne pomažu Unitedu da dođe do najviše razine kao City i Liverpool. Ili Arsenal sada, na primjer. Bit će teško Manchester Unitedu biti u vrhu nogometa sljedeće dvije ili tri godine s ovom strukturom - smatra.

Posebno je pohvalio Arsenal.

- Bi li mi se svidjelo da on osvoji Premiership? Prvo Manchester United, a sviđa mi se gledati kako Arsenal igra. Sviđaju mi se momčad i trener. A ako Manchester United ne osvoji Premiership, bit ću sretan ako to uspije Arsenalu.

Kakav odnos ima s Argentincem i vječnim rivalom Lionelom Messijem (35), upitao ga je Piers Morgan.

- On je nevjerojatan igrač. Čaroban, vrhunski. Kao osoba, dijelili smo pozornicu 16 godina. Zamislite, 16 godina. Dakle, imam sjajan odnos s njim. Nisam s njim prijatelj, u smislu prijatelja koji mu dolazi u kuću ili razgovara telefonom. Ne, ali on mi je kao suigrač. On je dečko kojeg jako poštujem jer uvijek govori o meni. Čak i njegova žena ili moja žena, moja djevojka, oni uvijek poštuju i oboje su iz Argentine, moja je djevojka iz Argentine. Jako je dobar. Što da kažem o Messiju? Sjajan tip koji radi sjajne stvari za nogomet.

Je li Messi najbolji igrač kojega je gledao, izuzev sebe?

- Vjerojatno da. On i Zidane.

Iako mu je 37 na leđima, još ne misli u mirovinu.

- Želim igrati još dvije ili tri godine, maksimalno. Želim završiti s 40, u dobrim godinama. Ne znam budućnost. Ponekad planiraš nešto za svoj život, a kao što sam mnogo puta rekao, život je dinamičan i nikad ne znaš što će se dogoditi - rekao je Portugalac.

