Na 12. po redu gala svečanosti Globe Soccer Awards u Dubaiju odabran je najbolji nogometaš 2020. godine. Čast je pripala Robertu Lewandowskom, koji je prošle sezone bio nezaustavljiv i sasvim je zasluženo ponio titulu najboljeg nogometaša.

POGLEDAJTE VIDEO: Georgina pozira pored deke od 9500 kn

No, kakva bi to svečanost bila da Cristiano Ronaldo ne osvoji neku nagradu. I ne samo da je osvojio, sjajni Portugalac u potpunosti je zasjenio Poljaka nakon što je ponio nagradu najboljeg nogometaša 21. stoljeća i to u konkurenciji Ronaldinha, Lionela Messija i Mohameda Salaha.

- Hvala vam svima. Svima koji su glasali za mene, hvala mojoj obitelji, majci i sestrama. Velika mi je čast biti nominiran uz ove odlične nogometaše. To me još više motivira i tjera da nastavim marljivo raditi i dalje - rekao je emotivni Ronaldo, koji je na svečanost došao u društvu partnerice Georgine Rodriguez i njihova prvog djeteta.

Luksuzna svečanost održala se u Dubaiju u Armani Hotelu u sklopu tornja Burj Khalifa. Bilo je to 12. izdanje prestižne nagrade.

- Velika mi je čast biti ovdje i primiti ovu predivnu nagradu - naglasio je bivši igrač Sportinga, Manchester United, Real Madrida i sadašnji Juventusa.

Real Madrid ponio je titulu najboljeg kluba u 21. stoljeću dok je Pep Guardiola najbolji trener. Španjolac je pobijedio u konkurenciji Alexa Fergusona, Zinedinea Zidanea i Josea Mourinha.

Za najboljeg nogometnog agenta 21. stoljeća izabran je Jorge Mendes, koji je slavio ispred Mina Raiole i Giovannija Branchinija.

Finaliste prestižne nagrade izabrali su navijači diljem svijeta svojim glasovima. Njihovi glasovi su potom pribrojani onima 25-članog žirija koji se sastojao i od bivših nogometnih zvijezda.