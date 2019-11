Ronaldo o izlasku iz igre: To je normalno, nisam na 100 %...

Ne igram najbolje posljednja tri tjedna, jednostavno nisam 100% spreman, koliko god bih htio biti - započeo je Cristiano Ronaldo odgovor novinarima nakon što je zabio svoj 99. gol za reprezentaciju Portugala u kvalifikacijskoj utakmici protiv Luksemburga u nedjelju navečer u kojoj je Ronaldova reprezentacija slavila 2-0.

- Ne volim izlaziti iz igre, ali znam i sam da ne igram na najvišem nivou u zadnje vrijeme koliko god želio pomoći ekipi. Bol je ta koja me sprječava da dam sve od sebe, ali uvijek to pokušavam - pojasnio je pa dodao:

- Inter nam stvara velik pritisak, iako smo mi i dalje u vodstvu, no budemo li gubili ili remizirali, lako će nas stići - govori Portugalac.

- Nije bilo nikakve kontroverze u ovome slučaju što me Sarri izveo iz igre, ali su mediji učinili sve da to tako izgleda. No najbitnije je da je Juventus na prvom mjestu, Portugal se kvalificirao na Euro, a ja ću ubrzo opet biti 100% spreman - sigurno je odgovorio novinarima nakon pobjede.