Ronaldo odglumio penal, VAR zanijemio! Juve je dobio u 96.

Nogometaši Juventusa spasili su se u sudačkoj nadoknadi i došli do teška tri boda protiv Genoe (2-1) golom Cristiana Ronalda iz penala u 90+5. minuti.

Juve je u utakmicu ušao kao favorit i to su ubrzo dokazali. Poveli su u 36. minuti nakon Bentancurovog ubačaja iz kornera gdje je najviši bio Leonardo Bonucci. Aktualni prvaci su nakon toga i dalje nastavili dominirati, ali onda su sami sebi skuhali nevolju. Alex Sandro je nespretno dodao Rabiotu, a to je presjekao Kouame koji je iz prve pucao prema golu Juvea, a lopta je na putu do gola pogodila nekog od Juventusovih igrača i prevarila Buffona.

Genoa se nakon izjednačenja potpuno povukla, a u 52. minuti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Casatta. Utakmicu su obilježili i divljački startovi te agresivna igra, a do kraja susreta vidjeli smo još dva crvena kartona. Golman Marchetti ga je zaradio na klupi nakon učestalog prigovaranja sucu, a Rabiot u 87. minuti nakon prljavog starta.

U 90. minuti, Juve je zabio za 2-1 preko Ronalda, ali glavni sudac Antonio Giua je nakon komunikacije s ljudima iz VAR sobe poništio gol jer je Portugalac bio u zaleđu. No, ne bi to bio Juventus da ne zabije u posljednjoj sekundi.

Foto: MASSIMO PINCA

Svi ti silni napadi isplatili su se tek u sudačkoj nadoknadi, odnosno 96. minuti, kada je Cristiano Ronaldo izborio penal i zabio za pobjedu svoje momčadi. Bio je to sumnjiv penal u kojem je Sanabria bio u duelu s Ronaldom, a Portugalac se bacio kao da ga je granata pogodila. Bilo je tu kontakta, ali vidjelo se da Cristiano želi penal pod svaku cijenu. Glavni sudac je nasjeo na to i pokazao na bijelu točku iz koje su aktualni prvaci došli do pobjede od 2-1.

Foto: MASSIMO PINCA

Thiago Motta je protiv 'stare dame' vodio Genou po drugi put ove sezone nakon što je sjeo na njihovu klupu, ali bod mu je izmaknuo za sekundu. Juve je ovom pobjedom zadržao prvo mjesto u Serie A ispred Intera koji je u utorak pobijedio Bresciju 2-0.