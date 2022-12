Ronaldo poludio na izbornika: Htio je napustiti reprezentaciju!

Cristiano Ronaldo (37) jedan je od najvećih nogometaša u povijesti i najbolji strijelac u povijesti nogometa s 819 golova. To mu nitko ne može oduzeti. No, ne može shvatiti jednu stvar. A to je da nitko nije pobijedio u borbi s prirodom. Ne može se pomiriti da je njegov vrhunac prošao i da se bliži mirovina.

Više neće biti najbolji na svijetu i u glavnoj ulozi. Ne priča se samo o njemu, a oni koji su nekada ovisili o njemu, sada i mogu bez njega. Boli ga. Itekako. I teški temperament i ego došli su do izražaja. Postao je bahat i bezobrazan, to ga je koštalo otkaza u Manchester Unitedu, a zamalo je otišao i iz reprezentacije.

Prvi put na ovom Svjetskom prvenstvu, Cristiano Ronaldo nije krenuo od prve minute. Zbog bahate reakcije prilikom zamjene protiv Južne Koreje, izbornik Fernando Santos očitao mu je bukvicu i ostavio ga na klupi u osmini finala protiv Švicarske. Kada je to doznao, poludio je.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Zatražio je razgovor s izbornik Fernandom Santosom i pitao ga zašto ne igra od prve minute. Isijavalo je nezadovoljstvo iz njega, navodno je zaprijetio kako će pokupiti stvari i napustiti reprezentaciju. Razgovor je bio žestok, a Santos je na kraju uspio primiriti Ronalda. Shvatio je da je u krivu, a i da mu je ovo posljednja šansa za naslov svjetskog prvaka pa kako bi zadržao mir i stabilnost u reprezentaciji, predomislio se i odlučio ostati.

Savez je, naravno, sve demantirao.

- FPF ističe da kapetan reprezentacije Cristiano Ronaldo ni u jednom trenutku nije prijetio da će napustiti reprezentaciju tijekom boravka u Katru - piše u priopćenju.

Protiv Švicarske je dobio zadnjih 20-ak minuta, a koliko god mu je to teško priznati, Portugal izgleda puno bolje bez njega. Portugalci su razbili Švicarce 6-1, a Ronaldova zamjena Goncalo Ramos utrpao je hat-trick! Portugal je letio terenom, kreirali su i napadali, uživali u nogometu. Izgledali su tako poletno, lepršavo i rasterećeno.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS

Zaboljelo ga je to. Ne može shvatiti i pomiriti se da je njegov vrhunac prošao i da se mora podrediti momčadi. Dok su njegovi suigrači slavili s navijačima, on je prvi otišao u svlačionicu i još jednom na sebe navukao val kritika. Očito je bio prejak udarac za njegov ego. Da je netko drugi od igrača u pitanju, vrlo vjerojatno bi za njega prvenstvo bilo gotovo.

Morat će Ronaldo kad tad shvatiti da u ovome trenutku ima boljih od njega jer i sljedeći susret sigurno će krenuti s klupe. Portugal u subotu od 16 sat igra četvrtfinale protiv Maroka.

