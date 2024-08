Ronaldo pomaže Hajduku? Biuk bi se mogao vratiti na Poljud

Stipe Biuk (21) je krajem prosinca 2022. godine napustio Hajduk i klubu donio čak 6,5 milijuna eura, a sebi priuštio američki san. Ipak, nije dugo potrajao. Tek godinu dana zadržao se u Los Angelesu, a kako je mladom igraču neophodna minutaža za razvoj, dobio je ponudu Real Valladolida i u siječnju ove godine došao na posudbu.

Pokretanje videa... 00:26 Utakmica 3. kola HNL-a između nogometaša Hajduka i Varaždina | Video: Tomislav Gabelić/24sata

S klubom je ušao u La Ligu i zadovoljio pa su ga otkupili za četiri milijuna eura. Računaju na njega za budućnost, ali trenutno nije u planu trenera Paula Pezzolana pa ga klub želi poslati na posudbu. Biuk je takvo što odbio, namjera mu je bila pokušati se nametnuti, ali nakon što nije dobio ni minute u prva tri kola La Lige, shvatio je ipak da je posudba najbolje rješenje. I tu je u priču ušao Hajduk.

Susret Hajduka i Lokomotive na Poljudu u sklopu 6. kola HNL-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Splićani su prodali Emira Sahitija HSV-u za 1,5 milijuna eura i u potrazi su za krilom, a izbor je pao na Biuka. Domaći je dečko i poznaje klub, s nekim igračima je i igrao, a ima kvalitete koje su potrebne 'bilima' Što je najvažnije, ne bi mu trebalo puno vremena za prilagodbu. Stipe ima nekoliko opcija na stolu, među njima je i poljski Rakow. On bi se htio vratiti u Hajduk, ali problem je plaća čiji cijeli iznos splitski klub ne može pokriti. Navodno je njegov izbor blagoslovio i legendarni Ronaldo koji je danas vlasnik Valladolida.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I nije to sve. Na Poljudu su nakon odlaska Sahitija najavili još jedno pojačanje, a mogao bi to biti bivši igrač 'bilih' Jan Mlakar koji je prije godinu dana otišao u Pisu za tri milijuna eura, no tamo je pao u drugi plan pa želi i on opet na Poljud gdje bi došao na posudbu.

Dok se radi na pojačanjima, mnogi se pitaju što je s Ivanom Perišićem? Prije dva tjedna sportski direktor Nikola Kalinić otkrio je kako hrvatski reprezentativac odlazi iz kluba, a hoće li to biti kao slobodan igrač ili uz odštetu od 200 tisuća eura, trebali su naknadno dogovoriti. No, od tada vlada tišina. Od 29. kolovoza teće klauzula po kojoj ga bilo koji klub može otkupiti za 200 tisuća eura. Za sada se to nije dogodilo, barem službeno.