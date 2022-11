Ronaldo: Rooney je ljubomoran na mene jer, eto, izgledam bolje

Irski nogometni strateg i bivši kapetan Uniteda Roy Keane (51) kritizirao je trenera Uniteda Erika ten Haga zbog načina na koji se ove sezone odnosi prema Cristianu Ronaldu (37) koji je u nedavnom intervju izjavio da ne poštuje trenera.

S navedenim se ne slaže njegov bivši suigrač Wayne Rooney (37) koji smatra da Ronaldo treba biti odgovoran i predan klubu te da se on njima treba prilagoditi.

Rooney je u razgovoru za talkSport rekao što misli je li Manchester United bio bolji kada je Ronaldo bio u momčadi.

- Ne, ne mislim to. On i Messi su nedvojbeno dva najbolja igrača svih vremena i to je tako, ali mislim da stvari koje je radio od početka sezone nisu prihvatljive za Manchester United. Vidio sam da ga Keane brani. Roy to ne bi nikako prihvatio. To je distrakcija klubu kojemu to ne treba u ovom trenutku - rekao je Rooney koji je s Ronaldom igrao od 2004. do 2009.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Cristiano bi trebao pognuti glavu, raditi i biti spreman za igru kad ga trener treba. Ako to neće raditi bit će neželjena smetnja.

Ronaldo je pak u intervjuu opleo po svima, a imao je i poruku za Rooneya koji ga je iskritizirao.

- Ne znam zašto me toliko kritizira. Vjerojatno zato što je završio karijeru, a ja još uvijek igram na visokoj razini - komentirao je osam mjeseci stariji Ronaldo pa dodao:

- Ljubomoran je na mene zato što očito izgledam bolje od njega - kazao je Ronaldo za svog vršnjaka.

Rooney se umirovio u siječnju prošle godine, a u Unitedu je proveo najveći dio karijere. U 559 nastupa zabio je 253 gola osvojivši pet naslova prvaka Engleske uz po jedan naslov prvaka Europe, Europsku ligu i FA kup.

