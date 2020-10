Bude li tjedan dana uo\u010di utakmice protiv Barcelone imao negativan nalaz, mo\u0107i \u0107e biti u konkurenciji za utakmicu, prema Uefinu protokolu. A time bi na teren mogao istr\u010dati i tri dana prije, u doma\u0107oj prvenstvenoj utakmici protiv Verone i vidjeti u kakvom je stanju.

<p>Kako se izvući iz karantene i obvezne samoizolacije ako ste pozitivni na korona virus? Ako ste <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35), onda je sve moguće.</p><p>Portugalac je u utorak, prilikom redovnog testiranja uoči utakmice reprezentacije protiv Švedske, doznao da je pozitivan na COVID-19, i ljudi iz <strong>Juventusa</strong> odmah su digli uzbunu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivani se nabacivao Ronaldo</strong></p><p>Talijanski prvak, naime, za dva tjedna, 28. listopada, dočekuje <strong>Barcelonu</strong> u Torinu u Ligi prvaka. Prilika je to da nakon više od dvije godine vidimo duel Ronalda i <strong>Lionela Messija</strong> (33) i "stara dama" želi učiniti sve da Cristiano tada doista bude na terenu.</p><p>Pa je Ronaldo napravio zanimljiv manevar. Umjesto da ostane u karanteni u rodnoj zemlji, gdje je obvezna 14-dnevna samoizolacija nakon pozitivnog nalaza na korona virus, otputovao je u Torino u Italiji, gdje je na snazi odredba o desetodnevnoj obveznoj izolaciji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldov dolazak u Torino</strong></p><p>Bude li tjedan dana uoči utakmice protiv Barcelone imao negativan nalaz, moći će biti u konkurenciji za utakmicu, prema Uefinu protokolu. A time bi na teren mogao istrčati i tri dana prije, u domaćoj prvenstvenoj utakmici protiv Verone i vidjeti u kakvom je stanju.</p><p>Samo, kako napustiti zemlju ako imate COVID-19? Dakako, privatnim avionom. I to - ambulantnim. Dogovorio je Ronaldo sve i sletio u Torino gdje će ostati u izolaciji barem do idućeg petka. I, sudeći prema njegovim spartanskim navikama, to ga sigurno neće izbaciti iz forme.</p><p>Zanimljivo, nakon vijesti o pozitivnom Ronaldovu nalazu Juventusove dionice na burzi su pale čak tri posto! Eto koliko je portugalska megazvijezda važna za torinsku momčad. Stoga ovaj potez "leteće karantene" nikoga ne treba začuditi. Dvije će utakmice sigurno propustiti, one kod Crotonea u Serie A ovu subotu i u Kijevu protiv Dinama u Ligi prvaka idući utorak.</p><p>Tko će igrati u tim utakmicama? E, to će se još vidjeti. Jer u srijedu je iz Torina stigla vijest kako je koronom zaražen i američki veznjak <b>Weston McKennie</b>. Svi igrači koji su bili s njim u kontaktu nalaze se u samoizolaciji i tamo će biti do rezultata testiranja. Negativnima će se dopustiti nastavak treniranja.</p>