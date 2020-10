Ronaldo u problemima: Mora na sud zbog optužbi za silovanje

Bivša učiteljica Kathryn Mayorga (35) optužila je Ronalda da ju je silovao prije 11 godina u hotelu u Las Vegasu. Prvo je optužba odbačena zbog manjka dokaza, no ona je ubrzo podnijela građansku tužbu...

<p>Iako se činilo da se spasio zbog nedostatka dokaza,<strong> Cristiano Ronaldo</strong> će se ipak morati pojaviti na sudu u prosincu, piše katalonski <a href="https://www.sport.es/es/noticias/calcio/juez-las-vegas-falla-contra-cristiano-ronaldo-por-supuesta-violacion-8143573" target="_blank">Sport</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo se rasplakao pred kamerama </strong></p><p>Bivša učiteljica Kathryn Mayorga (35) optužila je Ronalda da ju je silovao prije 11 godina u hotelu u Las Vegasu. Prvi sudski postupak je prekinut zbog nedostatka dokaza, no Mayroga je ubrzo podnijela građansku tužbu nakon što je njezin tim tvrdio da je na njezinoj odjeći pronađen Ronaldov DNK. </p><p>Ona je tamo radila kao hostesa. Portugalac je sve oštro demantirao, ali Amerikanci su ponovno otvorili slučaj protiv njega. Kathryn Mayorga je 2010. godine uzela je za šutnju 375.000 dolara, ali na kraju je ipak odlučila posegnuti za tužbom. Ronaldovi odvjetnici ne poriču da je on dao novac Amerikanki, ali tvrde da je to učinio na nagovor savjetnika koji su smatrali da će tako spriječiti narušavanje ugleda, teško stečenog teškim sportskim radom.</p><p>- Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on<strong> 99 posto dobar </strong>momak, no ne zna za ovih 1 posto - rekla je Mayorga u intervjuu za njemački Der Spiegel koji je i objavio detalje ove priče.</p><p>Britanski mediji uspjeli su nabaviti i video Ronalda i Kathryn kako plešu u noćnom klubu, snimljen mobitelom samo nekoliko sati prije navodnog silovanja. Na njemu se vidi Ronaldo u VIP dijelu u društvu djevojaka. Kathryn je u svojim iskazima tvrdila da ju je nogometaš povukao za ruku i rekao joj "ti, pođi sa mnom", dok je njegova verzija kako je sama tražila da ju puste u VIP dio gdje je bio on.</p><p>Snimka ide više u prilog Portugalcu, s obzirom da su neko vrijeme plesali, razgovarali i dodirivali se, očito na obostrano zadovoljstvo. Teško je znati što se dogodilo poslije, ali prema snimci iz kluba, Kathryn je sama prilazila nogometašu čak i kad se on okretao i prestajao plesati.</p><p><a href="https://www.thesun.co.uk/sport/7401294/cristiano-ronaldo-video-dancing-rape-accuser-kathryn-mayorga-las-vegas/" target="_blank"><strong>VIDEO pogledajte ovdje...</strong></a></p><p>Jedno vrijeme se činilo kako se nogometaš Juventusa ipak spasio i riješio optužbi, ali sada ga čeka novi dugotrajan proces u pokušaja dokazivanja svoje nevinosti. On od početka tvrdi kako nije kriv.</p><p>- Odlučno odbacujem optužbe dotične. Silovanje je odvratan zločin i ide protiv svega što jesam i u što vjerujem - rekao je Cristiano.</p><p> </p>