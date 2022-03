Na Instagramu ga prati više od 400 milijuna ljudi, uvjerljivo najviše. Cristiano Ronaldo jedini je došao do te brojke, a to i masno naplaćuje. Za svaku reklamnu objavu inkasira 1,6 milijuna eura, što je deset milijuna kuna. Za samo jednu objavu! No, to je njemu sitnica. Ionako je u karijeri zaradio više od 500 milijuna dolara. A ta svota samo raste.

Njegovom Manchester Unitedu ne ide u posljednje vrijeme, kiksevi se nižu, a nije ni da on baš briljira. No, čini se da ga to ne brine previše. Portugalac živi svoj život i nije baš da ga brinu druge stvari. Nedavno je prenosio uživo dok je polugol bio u sauni, a ovaj put je svojim fanovima priuštio - tuširanje.

Na sebi je ostavio samo bokserice pa otišao u dvorište i pokazao da njemu mančesterska hladnoća ništa ne može. Tuširao se hladnom vodom i to sve snimao uživo na Instagramu. Očito je htio pokazati svoje trbušnjake kojima se toliko diči. Tipični Ronaldo. Na kraju videa je salutirao pa potom poslao i poljubac svima. U prijenos uživo uključilo se više od 700 tisuća ljudi.

Ima Cristiano svoje stručnjake koji brinu da sve njegove objave budu savršene, kako reklamne, tako one s obitelji ili sa zelenog travnjaka. No, ovaj put je uzeo sve u svoje ruke i golišavim objavama odlučio povećati ionako rekordan broj pratitelja. Na travnjaku ne briljira u posljednje pa mnogi misle da portugalski majstor samo želi skrenuti pažnju kako bi izbjegao kritike.

Portugalac se prošlo ljeto vratio u Manchester United nakon 11 godina, ali ne ide sve po planu. U Premier ligi se nalaze se na četvrtom mjestu s 47 bodova. To je pozicija koja donosi plasman u Ligu prvaka, ali West Ham ima samo dva boda manje, Arsenal također, ali uz čak tri utakmice manje. Od naslova prvaka su se već oprostili, a u FA Kupu ispali su od drugoligaša Middlesbrougha. No, ni uvijek sjajni Ronaldo ne briljira. Najbolji je strijelac u povijesti nogometa, klasa od igrača, ali i takvim majstorima dogodi se post. U Premier ligi je ove sezone zabio devet golova u 23 utakmice, ali u 2022. godini je samo jednom bio precizan. Na čak devet utakmica ostao je suh.

Ove sezone zabio je 14 golova u svim natjecanjima, a bez obzira na ovu sušu, na njega se uvijek može osloniti. Nije bez razloga već godinama jedan od najboljih na svijetu.