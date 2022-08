Ronaldo udario po ruci i razbio mobitel autističnom dječaku: Bio je na saslušanju u policiji

Cristiano Ronaldo je na desetke milijuna eura donirao u humanitarne svrhe, plaćao operacije bolesnoj djeci i nebrojeno puta pokazao da je filantrop. No, ono što je napravio prije nekoliko mjeseci zgrozilo je sve.

Njegov Manchester United je u travnju ove godine izgubio od Evertona (1-0) u 30. kolu Premier lige. Jedan dječak došao je na utakmicu i to upravo kako bi vidio svog idola. Cristiana Ronalda.

Snimao je sve oko sebe kako bi ovjekovječio taj trenutak, snimao je i igrače dok su išli prema svlačionici, ali u tome trenutku naišao je bijesni Portugalac. Spustio je štucnu i pokazao krvavu nogu, dječak je to htio snimiti, a izrevoltirani Ronaldo udario ga je po ruci i razbio mu mobitel. Nije mu se niti ispričao već je mirno odšetao u svlačionicu. Na kraju se ispostavilo kako je riječ o autističnom dječaku Jacobu koji je došao na svoju prvu utakmicu.

Kada je shvatio da je pogriješio, Ronaldo se javno ispričao dječaku i htio ga je ugostiti na Old Traffordu. No, dječakova majka Sarah Kelly je to odbila. Razljutilo ju je priopćenje Cristiana Ronalda koje je bilo poprilično šturo i hladno, kao da ga je sastavio glasnogovornik Uniteda. Svoj ispad opravdao je - uzavrelim emocijama.

Dječakova majka ga je prijavila pa je sve dobilo nastavak na policiji. Portugalac je došao na razgovor, priznao pogrešku i ispričao se. Dobio je upozorenje.

- Potvrđujemo da je 37-godišnji muškarac dobrovoljno prisustvovao razgovoru u vezi s optužbama za napad i kazneno djelo. Incident se dogodio nakon nogometne utakmice Evertona i Manchester Uniteda na Goodison Parku u subotu 9. travnja. Slučaj je riješen uz uvjetno upozorenje.

Kako piše Daily Mail, Ronaldo je platio odštetu za štetu koju je napravio. Nedugo nakon incidenta je pozvao dječaka na Old Trafford, ali njegova majka je odbila.

- Ovako ja to vidim: da ga je netko napao na ulici, a zatim mu ponudio da odu zajedno na večeru, naravno da ne bismo prihvatili. Zašto bismo prihvatili ovu ponudu? Samo zato što je to Cristiano Ronaldo? To izgleda kao da smo mi njemu nešto dužni, odbijam to - napisala je Sarah Kelly.

U sportu su emocije na vrhuncu i to se može shvatiti, ali zbog poraza udariti nedužnog dječaka kojemu si upravo ti idol, to je za svaku osudu.

Najčitaniji članci