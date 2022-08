Ronaldov tajni sastanak s trenerom: 'On ne smije više biti kapetan, stavi ga na klupu!'

Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo već neko vrijeme nije zadovoljan načinom rada uprave u Manchester Unitedu, a tenzije su porasle otkako su prošlu sezonu završili na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, što znači kako ih ove sezone nećemo vidjeti u Ligi prvaka.

Prema pisanjima The Athletica, Ronaldo je prošle sezone otišao na tajni sastanak kod bivšeg trenera Rallfa Rangnicka i ukazao mu na neke svoje zahtjeve koji su u konačnici odbijeni. Ronaldo, Pogba i Varane razgovarali su s Ralfom Rangnickom oko problema u momčadi, te je Portugalac tražio da se Harryju Maguireu oduzme kapetanska vrpca i da ga se stavi na klupu.

- Maguire je dio problema - naglasio je Ronaldo na što je Rangnick njemu i igračima kazao da je neprimjereno da se o kapetanu govori iza leđa.

Neki od prisutnih igrača naknadno su se ispričali njemačkom strategu od kojeg je na spomenutom sastanku Ronaldo tražio da ga u vrhu napada postavi uz urugvajskog napadača Edinsona Cavanija, ali na oba zahtjeva Rangnick se oglušio.

Dolaskom nizozemskog stručnjaka Erika ten Haga na Old Trafford, Ronaldo je ispao iz početne postave 'crvenih vragova', ali htio to on ili ne, udovolio je njegovom zahtjevu. U pobjedi Uniteda protiv Southamptona (1-0), Ronaldo je opet započeo utakmicu na klupi, baš kao i Harry Maguire, koji više nije kapetan, već je to Bruno Fernandes.

Portugalac je ušao 68. minuti i opet je nezadovoljstvo isijavalo iz njega. Ronaldo je od dosad četiri odigrane utakmice Premier lige startao samo jednom i to u neugodnom porazu od Brentforda (4-0).

S obzirom na to da je danas posljednji dan prijelaznog roka, teško da će Ronaldo ove sezone zamijeniti dres nekim drugim europskim klubom i igrati u najelitnijem europskom natjecanju.

Ronaldov agent Jorge Mendes razgovarao je s nekoliko vrhunskih europskih klubova, ali čini se da se Portugalčeva želja za odlaskom iz Uniteda neće ostvariti.

