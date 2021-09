A ako on ne bude u Sportingu, bit će to Cristianinho! On tada nije imao trenera, a danas trenira svog sina, rekla je majka jednog od najboljih nogometaša svih vremena

Dolores Aveiro, majka Cristiana Ronalda (36), za portugalski podcast ADN de Leao otkrila je da joj je velika želja da se njezin sin do kraja karijere vrati u svoj prvi klub. POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano Ronaldo - Mislim da će i moj unuk zaigrati za Sporting, baš kako je započeo i Cristiano. Dapače, mlslim da će jednom njih dvojica zaigrati zajedno za Sporting, barem je mom sinu već 36 godina... Ali, rekla sam mu: Prije nego umrem, želim da se vratiš kući, u Lisabon i u Portugal. Znam da voli gledati utakmice Sportinga - rekla je. CR7 je prije mjesec dana potpisao ugovor s Unitedom do 2023. godine, a pitanje je hoće li se ikada vratiti u Sporting. Cristiano Ronaldo Junior (11) krenuo je očevim stopama te je iz Juventusove akademije prešao u Manchester United. - A ako on ne bude u Sportingu, bit će to Cristianinho! Igra bolje nego što je u njegovim godinama igrao Cristiano. On tada nije imao trenera, a danas trenira svog sina. Vidjeti ih zajedno u Sportingu bilo bi ispunjenje moga sna. Cristianinho je mlađim kategorijama torinskog kluba u 35 utakmica zabio 56 golova uz 26 asistencija.