Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo (36) i njegova dugogodišnja djevojka Georgina Rodriguez (27) zajedno su još od 2016. godine, a u međuvremenu su dobili kćer Alanu Martinu.

Svojevremeno se govorilo kako je Ronaldova majka Maria Dolores Aveiro razlog zbog kojeg par još uvijek nije uplovio u bračne vode, ali prema njezinim posljednjim izjava čini se da to ipak nije tako.

- Georgina je dobra djevojka i velika Cristianova podrška - rekla je Dolores Aveiro za portugalski časopis Improvavel.

Španjolski mediji pisali su kako Dolores ne želi Georginu za snahu jer smatra da se za Portugalca želi udati zbog financijskih razloga, odnosno da u svemu vidi samo dobru zaradu te da uopće ne voli njezinog sina.

Podsjetimo, Cristiano i Georgina upoznali su se u Gucci trgovini u Madridu gdje je manekenka radila kao prodavačica.

- Tresla sam se pred njim, a onda se pojavila iskra. Ja sam inače vrlo stidljiva i možda me to uznemirilo, čak i više pred osobom koja me je duboko dotakla samo jednim pogledom - rekla je Georgina u intervjuu za talijanski časopis Grazia gdje je progovorila o tome kako je upoznala svog zaručnika.

Ronaldo i Georgina trenutačno žive u Manchesteru, s kćeri Alanom i Ronaldovom djecom Cristianom Juniorom (11) i blizancima Evom i Mateom (4), koje je dobio putem surogat majke.

Cristianova majka planira blagdane provesti u njihovom domu u Manchesteru te se prema svemu sudeći dobro slaže s Georginom.

- Bit će to lijepi praznici. Razmjenjivat ćemo darove, pričati viceve, uživat ćemo skupa. Hvala Bogu, imam sve što mi treba - zaključila je Dolores.