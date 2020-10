Sam nogometa\u0161 Juventusa nije se oglasio na cijelu situaciju i na njegovo nezadovoljstvo morao je prolongirati neke budu\u0107e planove koje je imao. S prijateljem je htio otvoriti lanac hotela u Manchesteru te Madridu, no korona kriza zaustavila je cijeli poslovni pothvat.

Ronaldu prijeti poslovni krah: Zatvara sve luksuzne hotele?!

Portugalac je vlasnik lanca hotela, a zbog pandemije korona virusa sobe tih hotela su prazne ili poluprazne. Vjerojatno i njegov najpoznatiji hotel Pestana CR7 u Funchalu na Madeiri je zatvoren

Kriza korona virusa koja je zahvatila svijet dovela je Cristiana Ronalda do točke u kojoj će morati sjesti i izvagati - isplati li se i dalje posjedovati hotele ili ne. Cijela situacija s koronom uzrokovala je probleme u poslovanju Ronaldovih hotela pa im prijeti zatvaranje, a njemu djelomični poslovni krah.

Portugalac je vlasnik lanca hotela u Portugalu, a zbog pandemije korona virusa sobe tih hotela su prazne ili poluprazne. Vjerojatno i njegov najpoznatiji hotel Pestana CR7 u Funchalu na Madeiri zatvoren je već nekoliko mjeseci i uopće ne posluje.

Fiksni troškovi su i dalje isti, a budući da Ronaldovi hoteli ne stječu prihode sada im prijeti zatvaranje zbog kojeg bi dio zaposlenika dobio otkaz, dijelu bi se smanjila primanja u situaciji u kojoj je cijene već ionako sa standardnih 150 eura za sobe smanjio na 70 eura.

Sam nogometaš Juventusa nije se oglasio na cijelu situaciju i na njegovo nezadovoljstvo morao je prolongirati neke buduće planove koje je imao. S prijateljem je htio otvoriti lanac hotela u Manchesteru te Madridu, no korona kriza zaustavila je cijeli poslovni pothvat.

Uz sve to, Ronaldo je trebao i ići u samoizolaciju nakon što su dva člana stručnog stožera 'stare dame' dobili pozitivne testove. Priopćilo je to vodstvo kluba igračima nakon neodigranog susreta protiv Napolija, a nekolicina njih se pobunila. Najglasniji je bio Portugalac koji je želio što prije otići kući i priključiti se reprezentaciji.