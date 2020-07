Ronnie O'Sullivan: Možda opet odšetam usred meča, ali ovaj put - na Svjetskom prvenstvu

Ili napuni gledalište i odgovorno reci da te nije briga ili nemoj nikoga pustiti. U ovom trenutku dovoljno je da je sport samo na televiziji, kaže nedostižni snooker genij O'Sullivan o Svjetskom prvenstvu u Crucibleu

<p>Ako volite snooker onda vam ne treba ništa objašnjavati nego samo reći ime i prezime. <strong>Ronnie O'Sullivan</strong> (44). I sve je jasno. <strong>Jordan, Maradona, LeBron, Messi</strong>... To je ta priča. Ronnie je - genij.</p><p>Pa onda i genijalno lud. Nepredvidljiv, sklon porocima, neprimjerenim izjavama ('Forma mi ide gore-dolje više nego kurvine gaće'), napuštanju natjecanja usred meča...</p><p>Ali kad čovjek uzme štap, 'nakiksa' vrh i krene u svoj 'ples', onda i anđeli: stanu, gledaju snooker i pjevaju od sreće. Zamislite tu razinu artizma kad u finalu Svjetskog prvenstva hladno, gotovo pa nesvjestan što radi, prebaci štap iz desne u lijevu ruku i odigra potez koji odlučuje o tituli. I odigra u milimetar onako kako je htio.</p><p>Zamislite Jordana koji jednako dobro puca lijevom kao desnom rukom, zamislite Messija kojem je desna noga jednako dobra kao lijeva... Nemoguće? Moguće je. Ronnie O'Sullivan, to je - TO!</p><p><strong>Hendry</strong> ima više titula, <strong>Davis</strong> je više napravio u stavljanju snookera u televizijski 'prime-time', ali Ronnie je za sve njih iz neke druge dimenzije.</p><p>Peterostruki je svjetski prvak i nije oduševljen odlukom da se tijekom nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Sheffieldu, dopusti reduciranom broju gledatelja praćenje mečeva uživo u legendarnom kazalištu Crucible. A nikad nije imao problema s tim da kaže što misli.</p><p>Svjetska snooker organizacija je odlučila određenom broju gledatelja dopustiti boravak na tribinama, ali uz uvjet da se pridržavaju mjera zaštite od širenja korona-virusa koje su usuglašene s predstavnicima britanske Vlade.</p><p>Predsjednik World Snooker Toura <strong>Barry Hearn</strong> je rekao da će igrači koji su izjavljivali kako turnir neće biti isti bez gledatelja 'biti oduševljeni'.</p><p>No, ima i onih kojima ta odluka nije baš najbolje 'sjela', a među njima je i ikona snookera 44-godišnji Ronnie O'Sullivan.</p><p>- Time se, zapravo, ništa ne postiže. To što će biti ljudi, ali ih neće biti dovoljno, neće dobro izgledati. Ili napuni gledalište i reci da te nije briga ili nemoj nikoga pustiti - izjavio je O'Sullivan u programu BBC Radio 5 Live.</p><p>Svjetsko prvenstvo u snookeru je izabrano među nekolicinom sportskih događaja na kojima će Vlada testirati mjere za povratak navijača na tribine. Oni koji su imali ulaznice za originalne datume odgođenog SP-a imali su priliku izjasniti se da ih žele zadržati u slučaju popuštanja karantene pa će oni koji su izabrali tu opciju dobiti svoja mjesta u legendarnom Crucibleu.</p><p>Za razliku od nekih njegovih kolega, O'Sullivan nije imao problema s igranjem u praznim dvoranama:</p><p>- U ovom trenutku je dovoljno da je sport samo na televiziji. Mislim da je ovo nepotrebno izlaganje riziku.</p><p>No, O'Sullivan ne misli odustati od igranja. Barem ne u startu. Rekao je da će vidjeti kako se osjeća u dvorani i da će se povući ako će mu biti 'baš jako neugodno zbog boravka u zatvorenom prostoru s većim brojem ljudi'.</p><p>- Ako bude tako, onda nema smisla igrati. Nadam se da se neću tako osjećati, nadam se da ću uživati - zaključio je legendarni Ronnie.</p>