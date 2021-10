Svijet nogometa ovih dana opet drma jedan seks-skandal. Jedan od najpoznatijih nogometno/showbizz parova, nogometaš Mauro Icardi i njegova partnerica te menadžerica Wanda Nara prekinuli su vezu zbog njegove navodne nevjere.

- Još jedna obitelj koju si uništio zbog ku*ve - napisala je Wanda na Instagramu pa objavu brzo uklonila. Nestale su i sve zajedničke fotke s njena profila.

I dok neki likuju i poručuju da je to zaslužila, jer je Icardiju u zagrljaj otišla iz ruku njegova najboljeg prijatelja Maxija Lopeza... Mi nećemo birati strane. Umjesto toga, donosimo vam najveće seks-skandale koji su zatresli svijet nogometa zadnjih 30-ak godina...

10. Izraelska nogometna reprezentacija i hotel pun prostitutki

Na prvu, zvuči pomalo kao naslov nekog potpuno bizarnog nastavka Harryja Pottera, ali riječ je o stvarnom svijetu i stvarnim ljudima. Prije 23 godine Izraelci su ugostili Dansku u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, ali na terenu su uništeni s 5-0... Bila je to najbitnija utakmica u dotadašnjoj povijesti Izraela, prva šansa za plasman na veliko natjecanje, nacija je tugovala... Kad su Izraelci stigli u Kopenhagen na uzvrat, u domovini je buknuo skandal neviđenih razmjera. Otkriven je razlog sramotnog poraza - igrači su u svoje sobe, po riječima svjedoka, doveli velik broj dama noći.

- Pri čišćenju soba pronašli smo ogroman broj iskorištenih kondoma na podu - pričale su čistačice hotela...

U uzvratu, vjerojatno u glavi daleko s mislima kako će sve to objasniti svojim ženama i djevojkama, izgubili su samo s 3-0.

9. Vagner Love & Pamela Butt

Brazilski napadač Vagner Love našao se u središtu skandala kad je procurila snimka njegova seksualnog odnosa s brazilskom porno glumicom Pamelom Butt. Gospodična Butt, nakon otkrića snimke, potpuno je izgubila kontrolu te je izvrijeđala napadača i dodala:

- To što mi je napravljeno je strašno i jednostavno odvratno. Ja sam dobro plaćena da se seksam pred kamerama, a na ovoj snimci apsolutno ništa nisam zaradila - požalila se bujna Butt.

8. David Beckham & Rebecca

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda planete oženila je te 1999. jednu od najvećih pop zvijezda na svijetu. Naravno, riječ je o Davidu i Victoriji Beckham, čiji brak također nije 'bez mrlje'. U njihov život 2003. godine ušla je Rebecca Loos, koja je kasnije novinarima otkrila sve detalje svojeg odnosa s Davidom...

- Kemija između mene i Davida bila je strahovito jaka. Znala sam da je on oženjen čovjek i da sam ja njegova zaposlenica ali... U krevetu je vrlo darežljiv ljubavnik. I jako je nježan - rekla je Rebecca novinarima.

Na činjenicu da joj David, koji poriče sve i prijeti joj tužbom, samo se nasmijala.

- I ja i on znamo što je istina. Bizarno je to kako se sad izvlači - rekla je.

Danas je Rebecca daleko od očiju javnosti. Prije nekoliko godina oženila se i dobila djecu te danas živi povučenim životom.

7. Oliver Kahn & Verena Kerth

Jedan od najboljih golmana u povijesti i jedan od onih tipova kojeg su se jednako bojali protivnički napadači i njegovi vlastiti stoperi u slučaju da naprave neku pogrešku, Oliver Kahn, našao se u središtu velikog seks skandala koji je pogodio njemački nogomet početkom 2000-ih. U medije je procurilo kako se Kahn spetljao s 'party-djevojkom' Verenom Kerth te da je zbog nje ostavio svoju trudnu suprugu Simone.

- Kad sam čuo što je napravio došlo mi je da povratim - iskreno je tad rekao Bayernov velikan Uli Hoeness.

Par je punio naslovnice njemačkih novina sve do njihova konačnog razlaza 2009. godine.

6. Ronaldo & transvestiti

Ah... Il Fenomeno. Jedan od najvećih u povijesti nogometa. Prije 13 godina Ronaldo je svoju tadašnju djevojku nakon večere ostavio u njezinoj kući, ali čini se da on nije bio posve sit od večere... Pa je putem skupio tri prostitutke i odveo ih u svoju hotelsku sobu. Društvo je malo partijalo i uživalo u zabavi, ali onda je Ronaldo shvatio da ove dame ipak nisu dame... Skontao je da su ga namamile. Kako je tvrdio tad, ipak im je htio platiti za navodno neobavljenu uslugu. No tad je jedan od transvestita od njega zatražio da mu plati 30.000 dolara ako ne želi da ova priča izađe u javnost. Isti transvestit tvrdio je i da je Ronaldo koristio kokain. Priča je izašla, što je Ronalda strašno pogodilo, toliko da je navodno prije ispitivanja u policiji ponavljao "Gotovo je, završavam karijeru".

- Ronaldo je aktivan u humanitarnom djelovanju i nikada nije koristio drogu. On je idol mladima u cijelom svijetu - stalo je u priopćenju Ronaldova tima.

5. Karim Benzema, Sidney Govou, Franck Ribery & Zahia Dehar

Francuski je nogomet 2010. pogodio veliki seks skandal. Otkriveno je kako su nogometaši Karim Benzema, Franck Ribery te Sidney Govou koristili usluge tad maloljetne alžirske prostitutke Zahije Dehar.

Dehar je kasnije priznala da je nogometašima lagala za svoje godine, bojala se da će je odbiti ako doznaju da ima samo 16 godina i da će ostati bez 700 eura koliko je navodno zaradila za jednu noć provedenu s njima.

- Lagala sam im jer sam se bojala da će, saznaju li za moje godine, odbiti ići sa mnom u krevet - prenosio je tada La Parisien njezine riječi i kasnije dodala:

- Oduvijek sam izgledala starije no što to jesam, a kada sam shvatila da se muškarcima sviđam, pomislila sam zašto to i ne iskoristiti. Susretala sam se sa svakakvim ljudima iz poslovnog svijeta i svijeta sporta. Oni me traže, a ja se stavim na raspolaganje - pričala je.

Skandal je buknuo, nogometašima je prijetilo do tri godine zatvora, što je zabrinulo ovu mladu damu. Zahia je ispričala da su nogometaši prema njoj bili jako uviđavni i pristojni, te smatra da bi ih policija trebala ostaviti na miru. Rekla je da ih sve voli, prenose britanski mediji.

Ribery je priznao da je spavao s njom, ali nije znao da je maloljetna, Govou je tvrdio i da nije znao da je prostitutka, a Benzema je većinu vremena šutio... Pred sudom su nogometaši oslobođeni optužbi. Benzema se nije baš opametio pa je 2015. godine opet bio u središtu seks-skandala, ovaj put zbog navodne ucjene kolege iz reprezentacije Mathieua Valbuene.

4. John Terry & Wayne Bridge

Jedan od najpoznatijih seks-skandala u svijetu nogometa zadnjih desetljeća svakako je onaj u kojeg su uključeni nekadašnji suigrači John Terry & Wayne Bridge. Transfermarkt nam kaže kako je ovaj dvojac zajedno odigrao čak 121 utakmicu, Terry je čuvao centarfore dok je Bridge pokušavao zaustaviti napade s krila. I dobro su funkcionirali zajedno. Chelsea je s njima dvojicom zajedno u zadnjoj liniji osvojio jedno prvenstvo, jedan FA kup i dva liga kupa.

Ali Johnu se, osim Waynea kao suigrača, navodno sviđala i njegova tadašnja djevojka Vanessa Perronce... Wayne i Vanessa bili su skupa pet godina, a često su se družili i s Terryjem. Par je ubrzo prekinuo, a mediji su za to okrivili Terryja, koji je navodno zaveo Vanessu. Zbog cijelog skandala Terry je izgubio kapetansku vrpcu u reprezentaciji, a Bridge mu je kasnije odbio pružiti ruku kad su se prvi put našli na suprotnim stranama. No ova afera, koja je uništila život Vanessi, nikad nije dokazana. John Terry ju nikad nije htio komentirati te je i danas u braku sa svojom suprugom Toni, dok Vanessa tvrdi kako su ona i John bili samo prijatelji.

3. Mark Bosnich & Dwight Yorke

Što je bilo u glavama Marka Bosnicha i Dwighta Yorkea tog dana davne 1998. godine vjerojatno ni oni sami danas ne znaju objasniti... Vratar i napadač u kuću su pozvali četiri prostitutke i odlučili s njima partijati. Ajde, na prvu, ništa strašno, čuli smo tu priču već sto puta. No to im nije bilo dosta. Pa su kuću opremili skrivenim kamerama kako bi pratile svaku njihovu ekshibiciju. Dame za postojanje kamera nisu znale. Ali ni to im nije bilo dosta. Pa se dvojac nogometaša kasnio obukao u žensku odjeću, a jedna od prostitutki dobila je zadatak da po stražnjici tuče Bosnicha.

Priča vjerojatno nikad ne bi izašla u javnost da je par uništio kazete s tim snimkama, ali oni su ih ležerno ostavili u kanti za smeće i nastavili dalje sa svojim životima. Snimka se kasnije nekako našla u rukama jednog novinara i britanski mediji nisu mogli prestati sa svim detaljima priče... Mark je kasnije razvio i ovisnost o kokainu, a danas je 'čist'.

2. Grijesi Ryana Giggsa

Ryan Giggs po mnogo čemu je bio prava suprotnost Davidu Beckhamu u njihovu vremenu zajedno u Manchester United. Prvo, naravno, igrali su na suprotnim stranama terena. Drugo, Becks je često obilazio s Victorijom razne revije, mijenjao frizure, eksperimentirao s odjećom... Dok je Giggs izbjegavao javnost. Na terenu je uvijek izgledao isto. Neobrijan, neuredne frizure, odavao je dojam nogometaša koji uživa u igri i nije ga briga za sve to blještavilo. Onako, na prvu, krasan obiteljski čovjek bez skandala. Kad ono... Prvo je otkriveno kako je svoju suprugu Stacy punih osam godina varao sa ženom svojeg brata Natashom, zbog čega ga se odrekla obitelj a rastava ga je koštala 40 milijuna funti.

- Ne mogu ni izgovoriti njegovo ime. Užasna stvar. Sramota me - rekao je Giggsov otac za medije kad je skandal otkriven.

Kasnije je otkriveno i da je Giggs izlazio s manekenkom i reality zvijezdom Imogen Thomas. Pokušao je preko suda zabraniti izvještavanje o tome, ali informacije su svejedno procurile.

I dok je nekoć stanovao ekskluzivno u sportskoj rubrici, zadnjih godina Ryan je sve češće u crnoj kronici. Prošle je godine priveden je zbog sumnji da je fizički nasrnuo na svoju tadašnju djevojku, a ove godine za isti prekršaj optužile su ga još dvije dame.

1. Wayne Rooney i puno dama...

Kad je riječ o prevarama i izvanbračnim aktivnostima, titula šampiona svakako pripada Wayneu Rooneyju. Jedan od najtalentiranijih engleskih nogometaša u povijesti ujedno ima i najviše seks-skandala od svih nogometaša. Sve je počelo već kad je Wayne imao 16 godina i bio mlada zvijezda Evertona, Prema vlastitom priznanju desetak puta je navratio do lokalnog bordela, dok ga jednom tamo nisu zatekli navijači i priča je procurila u javnost.

Otkriveno je kako je za usluge dama noći plaćao oko 350 kn, a preferirao je društvo 'starijih' gospođa, pa su njegov izbor bile 37-godišnja Gina, ali i tad 48-godišnja Patricia koja je bila poznata po tome da nosi kostim žene-mačke za vrijeme seksa. U to vrijeme od Waynea je bila starija nevjerojatne 32 godine (zato i 'bakica' u naslovu, da se ne bi našlo uvrijeđenih).

- Žao mi je zbog svega. Bio sam mlad i glup - rekao je Wayne tad novinarima.

Ali isprika, kako je vrijeme pokazalo, nije bila iskrena. Prije 13 godina, ostavio je svoju tad osam mjeseci trudnu suprugu Coleen i otišao se zabavljati s elitnom prostitutkom Jenny Thompson. Za noć s njom je platio oko 10.000 kuna.

- U krevetu je bio poprilično prosječan. Balotelli je za njega prava mašina - rekla je tad Jenny koja tvrdi i da je spavala sa zločestim dečkom talijanskog nogometa. Zbog cijele priče Coleen se iselila iz zajedničkog doma, a Wayne se posipao pepelom.

- Život mi je u ruševinama. Bio sam tako glup - plakao je Wayne, a Coleen mu se odlučila vratiti.

Koju godinu poslije, otkrilo se kako je Wayne još jednom bio nevjeran. Ovaj put u trojcu s Helen Wood i jednom neimenovanom prostitutkom. I to mu je Coleen oprostila.

Uslijedilo je još ludih avantura u noćima punim alkohola, teško je i nabrojati sve dame koje je Rooney zaveo I svaku njegovu sramotnu snimku koja je procurila u javnost.

- Znala sam da ljudi s kojima se Wayne družio uz alkohol nisu dobri. Opraštam mu, ali to je bilo neprihvatljivo - rekla je u najavi nadolazećeg dokumentarca o Rooneyju supruga Coleen.