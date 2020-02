'Rooney je i dalje pravi šmeker, a mogu uspjeti i u Premier ligi'

Ne, nisam odustao od Premier lige, ali sada si ne stvaram nekakav pritisak, niti osjećam bilo kakvu negativu. Dapače, uživam u nogometu i presretan sam, kaže nam Filip Benković (22).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatski branič zabio je u pobjedi (3-2) Bristola nad Derby Countyjem, a njegova momčad nastavlja pohod na Premier ligu. Bristol je danas sedmoplasirana momčad Championshipa, ali za drugoplasiranim Leedsom zaostaju samo dva boda.

- Uh, baš sam sretan. Iza mene je jedno teže razdoblje, nitko se ne osjeća ugodno kada ne igra u kontinuitetu, ali to je sada iza mene. Vratio sam se, pa u prvom nastupu otpočetka za Bristol, odmah zabio i prvi gol. Osjećam se sjajno, sada samo moram nastaviti tako - kaže nam Filip Benković, pa nastavlja:

- Najvažnije je što smo ostvarili veliku pobjedu, Championship je luda i izjednačena liga, svaki bod nam je važan. Svi u klubu žele ostvariti taj povijesni rezultat, plasman u Premier ligu, a uvjeren sam kako možemo dohvatiti englesku nogometnu elitu. Uživam od prvog dana u Bristolu, znam i osjećam kako je ovo dobro mjesto za mene.

Foto: Tim Goode/Press Association/PIXSELL

Na suprotnoj strani bio vam je i veliki Wayne Rooney (34)...

- Svi znamo tko je Rooney, kakva je on klasa. Još uvijek ima taj nogometni 'šmek', zna sjajno podvaliti loptu, a svojim je dolaskom podigao Derby County. Opet, na terenu ga gledate malo drugačije, ja sam igrao za crvene, a on za bijele. Malo smo popričali poslije tekme, ali nisam ga tražio ni dres ni fotografiju.

Foto: Darren Staples/PA Images/PIXSELL

U Leicesteru se ipak niste nametnuli, ostaje li kod vas žal što se niste izborili za minutažu među 'lisicama'?

- A gledajte, nije mi bilo lako. Iza mene je bila jako dobra sezona iz Celtica, svi su pričali i pisali kako ću igrati u Leicesteru, pogotovo što me trener Brendan Rodgers znao iz Škotske. No, dogodio se splet raznih okolnosti, mene su zahvatile neke ozljede, priliku su dobili, ali realno i iskoristili drugi igrači. Ja sam strpljivo čekao priliku, svojim radom 'gurao' ove ispred sebe, te držao do dobre atmosfere u svlačionici.

Foto: bristol city

Što u slučaju da Bristol City uđe u Premier ligu? Vraćate li se u Leicester ili ostajete u sadašnjem klubu?

- Posudba mi traje samo do ljeta, a onda ćemo vidjeti. Želim igrati i uživati u nogometu. Posljednjih sam mjeseci radio 'kao konj', nisam propustio niti jedan trening, baš sam 'pozitivno lud' što je najvažnije. Rekao sam sam sebi 'dosta je bilo ozljeda, one me neće spriječiti u tome što radim'. Moram biti ponizan, i dalje raditi kako treba i sve će sjesti na svoje mjesto.

Filip Benković je oduševljen i nekim igračima Leicestera...

- Jamie Vardy je 'gazda svlačionice', baš je vrhunski lik. Ma top klasa, o tome nema dvojbe. Užitak je biti dio takve momčadi, uz njih na treningu možete puno naučiti. Leicester je prepun dobrih igrača, to pokazuje i stanje na prvenstvenoj ljestvici. Svi su igrači prepuni samopouzdanja, trener je odličan, a znam da mogu biti standardan igrač takve momčadi. Nisam odustao od Premier lige, ne stvaram si baš nikakav pritisak, niti osjećam kakvu negativu. Uživam u nogometu i s veseljem gledam na sve nadolazeće izazove.

Foto: CARL RECINE

A koliko uspijete pratiti Dinamo?

- Pratim redovito putem raznih 'streamova', gledao sam i posljednju utakmicu protiv Gorice. U Dinamu i dalje vlada dobra priča, a ja jedva čekam doći u Zagreb i kao navijač pogledati svoj Dinamo. Također, i vidjeti svoje prijatelje kako u svlačionici, tako i cijelom klubu - završio je Benković.