Rooney udario po Ronaldu: Pa on više nije isti igrač. Mora otići i prepustiti mjesto mlađima

U danima kada je napad predvodio najbolji strijelac kluba, a za kormilom sjedio jedan veliki Sir Alex Ferguson, o Manchester Unitedu govorilo se samo u hvalospjevima. I vitrine su se punile trofejima.

Danas, pak, mnogi kao da se natječu tko će jače udariti po engleskom velikanu koji djeluje poput grogiranog boksača. Skup precijenjenih pojedinaca koji ne znaju igrati kao momčad možda je i najbolji opis. Manchester United nalazi se na sedmom mjestu u Premier ligi, a iako je četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka udaljeno svega tri boda, navijači se ne nadaju previše.

I euforija nastala dolaskom Cristiana Ronalda ugasila se u rekordnom roku. Smijenjenog Solskjaera naslijedio je i Ralf Rangnick, ali ni on nije uspio uigrati momčad. Jako puno sjajnih pojedinaca poput Ronalda, Sancha, Fernandesa, ali kao da svatko od njih igra svoje privatne utakmice.

A taj kaos itekako vidi i legendarni Wayne Rooney. U njegovo vrijeme sedmo mjesto bilo je neoprostivo, a danas je to postala realnost za United.

Rooney je trener Derby Countyja, a za Sky Sports je rekao tko bi bio najbolje rješenje za klupu 'crvenih vragova'. Kada to priča

- Mislim da je Mauricio Pochettino već napravio dobre stvari u Premier ligi. Poznaje ligu i u Tottenham je dovodio dobre igrače, a dobar je posao napravio i u Southamptonu. Da moram birati između Ten Haga i njega, znam koga bih odabrao. Ali, potrebno mu je dati vremena. Kad bi se to napravilo, on bi uspio - rekao je Rooney.

United se ove sezone oprostio od trofeja, a posljednje prvenstvo osvojio je 2013. godine.

- Mislim da bi svi u klubu najradije da sezone sad stane, tako je to kad se United ne bori za trofeje. Najradije bi zaboravili i na Ligu prvaka, jer sve vodi k tome da je neće igrati. Momčad je potrebno izgraditi od početka. Trebat će dvije ili tri sezone da se sve posloži i da se ponovno može konkurirati za naslov prvaka.

Paulu Pogbi na kraju sezone istječe ugovor i sve je izvjesnije kako će otići besplatno.

- Došli smo do trenutka kad je za njega najbolje da ode. Ako je Paul iskren sam sa sobom, priznat će da otkako se vratio nije napravio efekt kakav se očekivao. Gledam ga u dresu Francuske i tamo je potpuno drugačiji igrač. Vještina, vizija i kontrola utakmice, to sve posjeduje kad igra za Francusku. U klubu to jednostavno ne ide tako i on je jedan od nekoliko igrača koji trebaju otići.

S Cristianom Ronaldom dijelio je svlačionicu nekoliko godina i osvojio Ligu prvaka 2008. godine. No, mišljenja je kako bi i Portugalac trebao otići.

- On je ranije u sezoni postigao neke bitne golove, posebno u Ligi prvaka, kao što je postigao i hattrick protiv Tottenhama. Ali, ako gledate budućnost kluba, mora se ići prema mlađim i gladnijim igračima. Oni bi trebali nositi United iduće dvije ili tri godine. Za Cristiana je jasno kako nije igrač kakav je bio. On je svakako stalna opasnost po gol, no u ostatku igre je od takvog igrača svakako potrebno dobiti nešto više - zaključio je Rooney.

Rooney je za United upisao 559 nastupa i najbolji je strijelac kluba sa 253 gola. U 13 godine osvojio je 16 trofeja pri čemu pet naslova engleskog prvaka i jednu Ligu prvaka. Kada on priča, riječi itekako imaju na težini. A takvog igrača United će teško imati u bližoj budućnosti.

